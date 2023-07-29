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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جذبت جمهور مهرجان العلمين الجديدة.. معلومات عن لعبة "jpadel "

لعبة jpadel الدولية 
لعبة jpadel الدولية 

تستمر، اليوم السبت، فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، والذي انطلق الخميس الماضي، وتزامناً مع انطلاق مهرجان العلمين نرصد لكم في السطور التالية أبرز المعلومات عن لعبة "jpadel" الدولية التي تشعل أجواء مهرجان العلمين الجديدة:

كل ما تريد معرفته عن لعبة jpadel الدولية

تعتبر لعبة jpadel الدولية من ضمن الألعاب التي يعشقها الكبير والصغير، وهي من الرياضة التي تعتمد على اللعب بالمضرب، وتختلف بشكل كبير عن الرياضات الأخرى، لأن اللاعبين يلعبون في ملعب مغلق أصغر من حجم ملعب التنس، وتعرف لعبة jpadel الدولية بأنها من ضمن الألعاب المميزة ويشارك فيها خصمان أمام بعضهما للحصول على الفوز.

وتعتمد لعبة jpadel الدولية على ضرب الكرة الصغيرة بالتبادل بشكل زوجي ما بين 2 لعيبة فهي متشابه بمع لعبة التنس ولكن هناك قواعد للعبة مختلفة، رغم تشابه اللعبتين:

يتم لعب jpadel في شكل مزدوج، ويقوم اللاعب بتردد الكرة واحدة قبل ضربه، ويجب ضرب الكرة تحت مستوى الخصر، ويجب أن تهبط الكرة في المربع الخاص بالخصم ليقوم بضربها وردها مرة الأخرى.

ومن ضمن قواعد لعبة jpadel الدولية إذا اصطدمت الكرة بالشبكة ثم هبطت في مربع الإرسال وصدمت السياج السلكي فإنها تعتبر خطأ، ويستطيع جميع اللاعبين لعب الكرة من أى جدار على جانبهم من الملعب.

وتتجه الأنظار الساعة 8 مساء نحو منطقة نورث سكوير مول، حيث تقام بطولة "jpadel" الدولية، اليوم السبت الموافق 29 يوليو 2023، ويضم مهرجان العلمين ضمن فعالياته 12 نشاطًا بين الرياضي والترفيهي، وهي عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي، وحفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين.

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