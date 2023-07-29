الثلاثاء.. عرض خاص لفيلم "مرعي البريمو" لـ محمد هنيدي

تستعد الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "مرعي البريمو" للفنان محمد هنيدي، لإقامة عرض خاص للفيلم في إحدى دور العرض السينمائي الكبرى يوم الثلاثاء المقبل 1 أغسطس، وذلك قبل إطلاق العمل رسميًا في دور العرض السينمائي.

ويشهد العرض الخاص حضور أبطال الفيلم وعدد من الفنانين والنقَّاد والإعلاميين، ويعود محمد هنيدي في "مرعي البريمو" للتعاون مع المخرج سعيد حامد، مجددًا بعد فترة غياب طويلة.

وشهدت الأيام الماضية حملة دعائية كبيرة للفيلم حيث تم إطلاق البرومو الدعائي للفيلم، إضافة إلى البوستر الرسمي والذي تصدره نجم العمل محمد هنيدي.

كما طرحت الجهة المنتجة لفيلم "مرعي البريمو" الأغنية الدعائية للعمل على يوتيوب، بعنوان "طبطبلي" وشارك في غنائها بطل العمل الفنان محمد هنيدي مع فريق شارموفورز، وهي من كلمات أحمد بهاء وفليبينو، وألحان أحمد بهاء.