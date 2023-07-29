رئيس البارالمبية يحضر نهائي دوري كرة القدم للأقزام

يقام مساء اليوم السبت، نهائى الدوري لكرة القدم للأقزام للموسم الرياضي 2022 - 2023، بحضور رئيس اللجنة البارالمبية الدكتور حسام الدين مصطفى، وذلك بالصالة المغطاة رقم 3 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، في حدث هو الأول من نوعه على المستوى العربي.

وتأهل للأدوار النهائية:”الأهلي بالملاحة، أسوان، نجوم السادات، البنك الأهلي، كفر سعد، والفيوم”.

وتخضغ البطولة لقواعد قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم لقصار القامة، حيث تقام المباراة على شوطين، ويحصل الفريق الفائز على ثلاث نقاط، وفي حالة التعادل يتم منح كل فريق نقطة واحدة.

يذكر أن منتخب مصر لقصار القامة قد حقق الكثير من الإنجازات خلال الفترة الماضية من بينها الأداء المتميز ببطولة كأس العرب لقصار القامة والتي شارك بها خمس دول وهي مصر، الأردن، السودان، سوريا، وفلسطين، بالإضافة إلى المشاركة الشرفية لمنتخب إسبانيا.

وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى بأن اللجنه البارالمبية تسعى لتطوير اللعبه وانتشارها على مستور محافظات مصر، حيث تم وضع استراتيجية للالعاب البارالمبية بحيث يتم إقامة البطولات المحلية المختلفة فى المحافظات ولن تقتصر على القاهره فقط وذلك للتعريف بتلك الالعاب سواء الجماعية منها أو الفردية وتوسيع قاعدة المشاركة لذوى الاعاقة فى كل مراكز ونجوع مصر.

وأضاف أن دورى كرة القدم للأقزام، سوف يتم تطويره خلال الفترة القادمة، بحيث يكون انتشار اللعبه فى كل بقاء مصر المحروسة.

وحث الأندية الجماهيرية على انضمام كرة القدم للأقزام لأنشطتها الرياضية لتلبية رغبات قصار القامه ومشاركتهم بشكل فعال في الحياة المجتمعية والرياضية.

وأشار رئيس اللجنه البارالمبية، إلى أن من ضمن خطط واستراتيجيات اللجنه هى نشر الالعاب البارالمبية فى كل مكان وإتاحة الفرصة لذوى الاعاقة فى ممارسة أنشطتهم الرياضية، وهو ما يجعل قاعدة المشاركة أكبر لاكتشاف المواهب والاستفادة من قدراتهم اللامحدودة في المنتخبات القومية المتنوعة.

وسيتم الإعلان عن منح جوائز تحفيزية للمواهب المتميزة في كل الالعاب حتى يتم تحفيزهم على المشاركة المجتمعية وإبراز مواهبهم الرياضية التى تصب بالإيجاب على المنتخبات، وتكوين قاعدة ممارسة أكبر نستطيع من خلالها تكوين منتخبات وأجيال تكون قادرة على رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية بالجمهورية الجديدة.