"الداخلية" يكشف موقفه من الانسحاب أمام الأهلى فى كأس مصر

كشف عثمان الدسوقي، المشرف العام على فريق الداخلية، موقف فريقه من الانسحاب من مباراة الأهلي في ثمن نهائي كأس مصر.

ويلتقي الداخلية مع الأهلي في السابعة مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وقال عثمان الدسوقي في تصريحات تليفزيونية: "علاء عبد العال وقع عقدا لتدريب الجونة، وبذل مجهودًا كبيرًا مع نادي الداخلية".

وعن موقف الفريق من مباراة الأهلي، أوضح: "لا يوجد لدينا شيء اسمه الانسحاب من مواجهة الأهلي، وعلى الرغم من رحيل 18 لاعبًا وأن الأمور صارت صعبة لكننا حاولنا تأجيل المباراة".

وتابع: "الأهلي كان موافقًا على تأجيل المباراة لكن اتحاد الكرة رفض تمامًا".

وواصل حديثه: "هناك أمور يجب على اتحاد الكرة أن يراعيها، نحن نخوض مباراة الدور ثمن النهائي من كأس مصر، وجميع الفرق خاضت مبارياتها بفريقها الأساسي".

وأتم " هيثم جبريل مدير قطاع الناشئين بنادي الداخلية هو من سيدير المباراة أمام الأهلي، وسندعم الفريق ببعض اللاعبين الناشئين".