الجمعة 28 يوليو 2023
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سياسي

نادر نسيم: مشاركة مصر في القمة الإفريقية الروسية فعالة ومثمرة

النائب نادر يوسف
النائب نادر يوسف نسيم

أكد النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، على أهمية المشاركة المصرية الرسمية الفعالة في القمة الأفريقي الروسية بمشاركة الرئيس السيسي. 

وقال إن القمة حققت أهدافها، كما فتحت بابا واسعا للانطلاق بالعلاقات بين أفريقيا وروسيا في مجالات عدة.

ونوه نادر نسيم في تصريح صحفي له اليوم، بطرح الرئيس السيسي خلال غداء عمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب رؤساء الدول والحكومات الأفارقة من رؤساء التجمعات الاقتصادية الأفريقية المختلفة، الرؤية المصرية لأولويات الشراكة الإفريقية الروسية، مشيرًا إلى أنها رؤية متكاملة وعملية من ناحية، وتنطلق بالعلاقات بين الطرفين في مجالات عدة ومتنوعة من ناحية أخرى.

وأشاد وكيل دينية الشيوخ، إلى اشتمال الرؤية المصرية لتطوير الشراكة الإفريقية مع روسيا على عدة نقاط منها العمل على تعزيز السلم والأمن في القارة، في ضوء حرص مصر على دعم القدرات الأفريقية في هذا الصدد، وتفعيل ريادة مصر لملف إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات على مستوى الاتحاد الإفريقي، مشيراً إلى أن النزاعات أثرت كثيرًا على قارة إفريقيا ولابد من وقفها وتعزيز السلم والأمن والانطلاق بكل قوة نحو التنمية المستدامة.

ولفت نائب الشيوخ، إلى طرح مصر كذلك تعزيز قدرات القارة على تحقيق أمنها الغذائي عبر إيجاد حلول لتوفير الغذاء والأسمدة والتكنولوجيا الزراعية وآليات التمويل اللازم لها. ومواجهة تحديات تغير المناخ واتخاذ خطوات جادة وصادقة نحو توفير التمويل اللازم لدعم الدول الأفريقية في مساعيها ذات الصلة.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم أن، مصر تبذل أقصى مساعيها للتغلب على مشاكل إفريقيا المزمنة، ومساعدة شعوبها على الإحساس بثمرات العصر من تقدم وتنمية ورخاء.

النائب نادر يوسف نسيم مجلس الشيوخ الاقتصادية الإفريقية التجمعات الاقتصادية الحكومات الأفارقة الرئيس الروسي فلاديمير الرئيس السيسي

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