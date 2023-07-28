الجمعة 28 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث سياسى: أمريكا فى يدها مفتاح الحل لأزمة أوكرانيا لكنها تبتز روسيا

أوكرانيا
أوكرانيا

قال الدكتور بشير عبدالفتاح الكاتب والباحث السياسي، إنه يحسب للدول الإفريقية أنها كانت حاضرة في مشهد الأزمة الروسية والأوكرانية وقدمت مبادرة، وللمرة الأولى يوجد صوت إفريقي يطرح مبادرة لحلحلة أزمة دولية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه دائما العالم هو من يطرح مبادرات لإفريقيا، موضحًا أن المبادرة الإفريقية مدفوعة بالأمن الغذائي وأمن الطاقة، لكنه يحسب لإفريقيا هذه الخطوة الإيجابية، لكنها ليست كافية لإنهاء الحرب، لأن المفتاح في يد الولايات المتحدة، التي ورطت أوروبا معها.

وأردف: "الأزمة الأوكرانية أكبر من أي مبادرة، الأزمة اختلقت من الدول الغربية، لعرقلة الصعود اللافت لروسيا، بعد أن نجح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال 20 سنة في عمل فائض قوة، ناجم عن إعادة بناء الاقتصاد، وتطوير التكنولوجية الروسية، وعودته لسوق السلاح، وإعادة بناء الدولة من الداخل، لذا الفائض لابد أن يترجم إلى نفوذ".

ولفت إلى أن بوتين يريد استعادة روسيا كقوة عظمى، والولايات المتحدة أرادت عرقلة ذلك، وعندما طالب بوتين بضرورة عدم انضمام أوكرانيا للناتو، ووضع معادلات أمنية جديدة لتوازن القوة في أوروبا، رفضت الولايات المتحدة كل مطالبه، فما كان أمامه إلى الدخول لأوكرانيا.

وأكد بشير أن الولايات المتحدة الأمريكية لو لديها رغبة في وقف الحرب لفعلت، لأنها في يدها مفتاح الحل للأزمة الأوكرانية لو أرادت، لكنها تصر على ابتزاز روسيا، ونجحت في ذلك إلى حد كبير.

واختتم: "بوتين لا يملك رفاهية العودة،  لديه استعداد يتوقف، لكن يجب أن يُقدم له مكسب يقدمه لشعبه، لأنه توفي له ناس كثير في الحرب، بالإضافة للعقوبات والحصار وتدمير المدن".

الأزمة الروسية - الأوكرانية بوتين الحرب الأوكرانية المبادرة الإفريقية

مواد متعلقة

محمد الباز ناعيًا والده: فقدت صديقى الأول

الباز يشكر كل من قدم العزاء فى والده: "شكرًا لدعمكم ومساندتكم"

الباز: الناس توقفت عن استخدام الأسانسيرات.. ولا يجب الاستخفاف بآلامهم

الباز يقترح على الحكومة العمل "أونلاين" طوال الأسبوع لتوفير الكهرباء

مصطفى بكرى للحكومة: طبطبوا على الناس ولا تتركوا الفرصة للإخوان للتغلغل مرة أخرى

نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى: نتطلع لمواصلة العمل مع مصر لتطوير "نوفّى"

نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى: مصر أكبر دولة يعمل فيها البنك خارج الاتحاد

الشيخ رمضان عبدالرازق: قضاء الصيام فى محرم له أجران

الأكثر قراءة

106 ملايين جنيه لإعادة تأهيل مبنى الخدمات.. تفاصيل اجتماع مجلس أمناء 15 مايو

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة الشرقية موعد ظهور النتائج

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

إنقاذ 69 مصطاف من الغرق في رأس البر بدمياط

أول تعليق من أوسوريو عقب الفوز على الاتحاد المنستيري في البطولة العربية

موسيمانى يقود الوحدة الإماراتى للفوز على الكويت الكويتى بالبطولة العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟