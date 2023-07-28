محافظ القاهرة: استمرار تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بالأحياء

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة استمرار تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع أحياء ومناطق القاهرة والتي يجري تنفيذها منذ عدة أشهر حفاظًا على الطاقة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وفقًا لخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء تحقيقاً للمصلحة العامة.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة تكثف حملات تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية بنسبة 75% مع مراعاة عدم تأثير ذلك على السلامة العامة للمواطنين، مع فصل إنارة كافة الإعلانات المضيئة على جميع الطرق الرئيسة والفرعية والكباري والمحاور وأعلي العقارات في تمام التاسعة مساء.

وشدد محافظ القاهرة على جميع الأجهزة التنفيذية بترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني والمرافق التابعة للمحافظة طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقِب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن مثل غرف عمليات الأزمات، مع استخدام لمبات الليد الموفرة للطاقة في إضاءة جميع المُنشآت الحكومية والمُنشآت العامة التابعة للمحافظة.

كما شدد محافظ القاهرة على ضرورة متابعة ترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العبادة (المساجد الحكومية والأهلية وملحقاتها والكنائس وملحقاتها) على أن يتم غلق الإنارة والتكيفات بعد الانتهاء من الصلاة.

وشدد محافظ القاهرة على تكثيف حملات متابعة إلتزام المحال التجارية بتخفيض الإضاءة القوية التي تتواجد على واجهتها، وأن تلتزم المُنشآت الرياضية الكبرى (الأندية الرياضية- الاستادات الرياضية- ملاعب كرة القدم- الصالات المغطاة) بتخفيض استهلاك الكهرباء والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والاستادات عقِب انتهاء الفاعليات التي تقام بها مساءً على أن يتم التنسيق مع جهات الاختصاص لإقامة الفعاليات والتدريبات نهارًا.