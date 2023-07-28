الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مكتبة محلة أبو علي تحتضن معرضًا فنيًا للمواهب الصغيرة والشابة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استضافت مكتبة قرية محلة أبو علي بمحافظة الغربية، معرضًا فنيًا أقيم صباح أمس الخميس لعدد من مواهب مدينة المحلة الكبرى، وذلك ضمن أجندة وفعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني لاكتشاف وتنمية مهارات المواهب الصغيرة والشابة.

ضم المعرض العديد من اللوحات الفنية التي عبرت عن معظم مدارس الفن التشكيلي ومن بينها: الواقعية، والتجريدية، الكلاسيكية، والسريالية، حيث تضمنت اللوحات المعروضة أعمالا فنية لأكثر من 30 موهبة من مواهب محافظة الغربية، تراوحت أعمارهم من 9 سنوات وحتى 30 سنة، واستخدمت بها ألوان الرصاص والألوان المائية والزيتية وأقلام الفحم.

وشهد المعرض توافد العديد من القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة الغربية، تتقدمهم شادية السيد، مديرة المكتبة، والدكتور أيمن عيسى، وعبد الحميد حمزة، معلم أول، ومحمد مجدي، مدير مركز شباب قرية محلة أبو علي، والدكتور إبراهيم محرز، مدير الوحدة الصحية، وصباح عبد الرحيم، مسؤولة التثقيف الصحي بالقرية، من جانبه، قدم الفنان طارق عتمان مدرب المواهب التحية والتقدير لقصور الثقافة التي أتاحت الفرصة للموهوبين في تقديم أعمالهم الفنية، مؤكدًا أن ذلك يصب في مصلحة المواهب ويدفعهم لمواصلة تنمية مواهبهم وتقديم الأفضل دائما.

يذكر أن عدد المواهب المشاركة بالمعرض الفني قد تخطى الـ 50 موهبة، من بينهم: منى كمال الحسيني، مريم السيد سلامة، لوجي محمد ناجي، شروق جابر، تقى وليد، محمد عبد النبي، مي طارق، هيام الرفاعي، حبيبة وليد، عمر محمد جلال، أروى الطحان، جنى صقر، وحنين جمال الطليمي.

روسيا لوحة فنية مكتبة محلة ابو على تحتضن فنيا للمواهب الصغيرة

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