الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قمة "روسيا - إفريقيا".. إطلاق منصة أعمال منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

القمة الروسية الأفريقية
القمة الروسية الأفريقية

أعلنت رئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي، تاتيانا غفيلافا، الجمعة، إطلاق منصة تكنولوجيا تجريبية لتطوير الأعمال MENA.ONLINE الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

جاء ذلك خلال جلسة نقاش في إطار قمة "روسيا - إفريقيا" المنعقدة في مدينة سان بطرسبورج الروسية بحضور قادة ومسؤولين كبار من الدول الإفريقية.

وأوضحت المسؤولة أن المنصة عبارة عن مساحة أعمال رقمية تجمع ممثلي الأعمال من مختلف البلدان من أجل توسيع الاتصالات وتوسيع فرص الأعمال خارج بلدهم، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم.

اعتماد خطة عمل مشتركة حتى 2026

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن قبل قليل، أن المشاركين في القمة الروسية - الإفريقية وافقوا على إعلان القمة الثانية، واعتمدوا خطة عمل مشتركة حتى عام 2026.

وأكد بوتين أن القادة الأفارقة عبروا عن رغبتهم السياسية في التعاون مع روسيا، مشيرًا إلى أن روسيا وإفريقيا أكدتا موقفهما من تشكيل نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب.

وقال: "التزام جميع دولنا بتشكيل نظام عالمي عادل وديمقراطي متعدد الأقطاب يقوم على مبادئ القانون الدولي المعترف بها عالميا وميثاق الأمم المتحدة قد تم التأكيد عليه من جديد".

ولفت بوتين إلى أن روسيا اتفقت مع البلدان الإفريقية على العمل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بشأن تخفيض وتخفيف العقوبات المفروضة على الدول الإفريقية.

وأكد بوتين أن روسيا وإفريقيا اتفقتا على زيادة التجارة نوعا وكمًا، فضلاً عن التحول إلى التسويات بالعملات الوطنية.

وقال: "الهدف هو زيادة التجارة المتبادلة نوعا وكما، وتحسين هيكلها، وهناك أيضًا حديث عن التحول المستمر إلى العملات الوطنية، بما في ذلك الروبل، في التسويات المالية بشأن المعاملات التجارية".

وأشار إلى أن الشركات الروسية منفتحة على نقل التكنولوجيا في الإدارة العامة والقطاع المصرفي إلى الدول الإفريقية.

وأكد أن روسيا ستواصل إمداد الدول الأفريقية بالحبوب على أساس تجاري ومجاني.

وقال: "بلادنا ستستمر في إمداد الأصدقاء الأفارقة بالمحاصيل، سواء على أساس تعاقدي أو بالمجان".

وأشار “بوتين” إلى أنه يجري إطلاق برنامج مساعدة للدول الأفريقية في مجال الرعاية الصحية بقيمة 1.2 مليار روبل.

وانطلقت النسخة الثانية من قمة "روسيا - إفريقيا" الثانية، أمس الخميس، في مدينة بطرسبورج الروسية، وتأتي القمة في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والدول الإفريقية والارتقاء بها لمستوى جديد.

مجلس الأعمال الروسي العربي القمة الروسية الأفريقية الثانية إطلاق منصة تكنولوجية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سان بطرسبورج الروسية

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