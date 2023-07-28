الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز يهدي والده أكثر من كان يحب سماعه في حياته

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

عبر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، عن فقده لأبيه المغفور له بإذن الله الحاج عبد الحفيظ الباز، الذي وافته المنية يوم الاثنين الماضي 24/7/2023 بعد صراع طويل مع المرض.

وقال الدكتور محمد الباز، خلال تقديمه برنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، إن والده كان مواظب على صلاة الفجر في المسجد باستمرار، كما أن بعد وفاته تعرف على الأعمال الخيرية الكثيرة التي كان يقوم بها الوالد في الخفاء طالباً الأجر من الله سبحانه وتعالى.

وتابع: "أتمنى أن يلاقي والدي عند الله عمله الصالح، أن يلاقي عند الله عمله في المواظبة على صلاة الفجر في المسجد، والدي كان مسلم بقضاء الله كافة بقلب راضي".

وفي نهاية الحديث أهدى الدكتور محمد الباز لوالده الراحل الحاج عبد الحفيظ الباز أكثر من كان يحب سماعه في حياته والمتمثل في مقطع ابتهال صغير للشيخ نصر الدين طوبار. 

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