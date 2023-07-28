الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ازالة وإيقاف 20 حالة تعدى ومخالفات بناء بثلاثة مراكز بالمنيا

جانب من حملة إزالة
جانب من حملة إزالة التعديات

كثفت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وذلك ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 21 وتنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف ورصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

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وتنفيذًا لتوجيهات محافظ المنيا تابع عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة الجهود المبذولة فى إزالة التعديات حيث نفذت الوحدة المحلية ببنى مزار 16 حالة إزالة لتعديات البناء المخالف وعلى الأراضي الزراعية حيث أزال علي الكيال نائب رئيس المركز وإدارة الإزالات والإشغالات بإزالة حالتين بناء مخالف وفك شدتين خشبيتين بشارع المغسلة غرب، إلى جانب تشميع 3 منازل مخالفين بحي غرب المدينة كما تمكن عوده راضي نصير رئيس الوحدة المحلية ببني علي وقسم الإزالات والتنظيم من إزالة 4 حالات تعدٍ على أرض زراعية خارج الحيز العمراني وأزال فرج فتحي صادق رئيس الوحدة المحلية لقرية الحسينية وقسم الإزالات والتنظيم بالحسينية 4 حالات تعدٍ على أرض زراعية بحوض ظهر الجمل بقرية الحسينية وحوض الجزيرة 38 بنجع فريج وحوض الساحل بنجع عودة وحوض داير الناحية بقرية كفر الشيخ إبراهيم على إجمالي مساحة 4 قراريط وقام أيمن يوسف رئيس حي شرق وأحمد بهلول مدير الإزالات بإيقاف حالة صب قواعد خرسانية في المهد لقطعة أرض مساحتها 100 متر بالشارع الثالث بتقسيم أرض عاطف المتفرع من شارع ترعة أبو حسيبة وتم التحفظ على خلاطة الأسمنت بديوان عام الوحدة المحلية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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وأضاف المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينه مطاي شمال المحافظة أنه تم إزالة حالة تعدٍ بالبناء داخل الحيز العمراني بحى غرب المدينة بمساحة 160 مترًا، بحضور رئيس الحي ومسئولي التنظيم ومدير الإزالات كما استطاعت الوحدة المحلية لقرية منبال من إزالة حالة تعدٍ عبارة عن شدة خشبية وتم فك الشدة الخشبية بحضور رئيس القرية ومسئولي التنظيم وتحت إشراف نواب رئيس المركز، مشيرًا إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حزم طبقاً للقانون.

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وأوضح تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص بإيقاف وإزالة حالة تعدي عبارة عن شدة خشبية بقرية سفاى بمركز أبوقرقاص والتحفظ على معدات البناء خلال حملة تحت إشراف أمام نجيب رئيس الوحدة القروية باتليدم وإيقاف وإزالة حالة تعدٍ بقرى مركز أبوقرقاص والتحفظ على معدات البناء خلال تحت إشراف طه داود وأحمد محمود نواب رئيس المركز، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص لن تتهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

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المنيا إزالة تعديات ومخالفات بناء مراكز أبوقرقاص ومطاي وبني مزار تاج جلال أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص عماد حسن رئيس مركز بني مزار

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