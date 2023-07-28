غرقا سويًا.. مصرع عامل أثناء محاولة إنقاذ طفل بالمنوفية

لقي عامل وطالب مصرعهما غرقًا في ترعة الباجورية المارة من مركز الشهداء التابع لمحافظة المنوفية، وذلك وسط حالة من الحزن بين الأهالي، ولقي العامل مصرعه أثناء محاولته إنقاذ الطفل فغرقا سويًا وقامت قوات الإنقاذ النهري بمساعدة الأهالي باستخراج الجثث.

وتلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الشهداء يفيد ورود بلاغ غرق شخصين داخل ترعة الباجورية المارة من دائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية مدعومة بفريق من الإنقاذ النهري لانتشال الجثامين والتحقيق في الحادث.

وأكد عدد من شهود العيان أن الطفل غرق أثناء الاستحمام في ترعة الباجورية وحاول العامل إنقاذه ليغرقا سويًا داخل الترعة، قبل أن يتدخل عدد من الأهالي لمحاولة إنقاذهما، ونقلت سيارة الإسعاف الجثمانين إلى مستشفى الشهداء المركزي لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الشهداء بقيادة المقدم مصطفى داود رئيس المباحث والذي تبين له غرق كلا من “ف، ا، ط” 40 عامًا، “أ، ع، م” 10 سنوات داخل ترعة الباجورية المارة من دائرة المركز وتمكن الأهالي من انتشال الأول ونجحت قوات الإنقاذ النهري قي انتشال جثمان الطفل.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث، وجار إنهاء الإجراءات القانونية والطبية اللازمة لإصدار قرار بدفن الجثمانين وتسليمهما لذويه عقب معاينة الطب الشرعي للجثماين، فيما سادت حالة من الحزن بين كافة أهالي الشهداء بعد ورود نبأ الوفاة.