الجمعة 28 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غرقا سويًا.. مصرع عامل أثناء محاولة إنقاذ طفل بالمنوفية

جثة
جثة

لقي عامل وطالب مصرعهما غرقًا في ترعة الباجورية المارة من مركز الشهداء التابع لمحافظة المنوفية، وذلك وسط حالة من الحزن بين الأهالي، ولقي العامل مصرعه أثناء محاولته إنقاذ الطفل فغرقا سويًا وقامت قوات الإنقاذ النهري بمساعدة الأهالي باستخراج الجثث. 

وتلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الشهداء يفيد ورود بلاغ غرق شخصين داخل ترعة الباجورية المارة من دائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية مدعومة بفريق من الإنقاذ النهري لانتشال الجثامين والتحقيق في الحادث.

وأكد عدد من شهود العيان أن الطفل غرق أثناء الاستحمام في ترعة الباجورية وحاول العامل إنقاذه ليغرقا سويًا داخل الترعة، قبل أن يتدخل عدد من الأهالي لمحاولة إنقاذهما، ونقلت سيارة الإسعاف الجثمانين إلى مستشفى الشهداء المركزي لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.
وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الشهداء بقيادة المقدم مصطفى داود رئيس المباحث والذي  تبين له غرق كلا من “ف، ا، ط” 40 عامًا، “أ، ع، م” 10 سنوات داخل ترعة الباجورية المارة من دائرة المركز وتمكن الأهالي من انتشال الأول ونجحت قوات الإنقاذ النهري قي انتشال جثمان الطفل.

وتم تحرير  محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث، وجار إنهاء الإجراءات القانونية والطبية اللازمة لإصدار قرار بدفن الجثمانين وتسليمهما لذويه عقب معاينة الطب الشرعي للجثماين، فيما سادت حالة من الحزن بين كافة أهالي الشهداء بعد ورود نبأ الوفاة.

ئيس المباحث الاستحمام الباجورية الإنقاذ النهري اخطارا استحمام إخطار اهالي التحقيق في الحادث التحقيقات

الأكثر قراءة

106 ملايين جنيه لإعادة تأهيل مبنى الخدمات.. تفاصيل اجتماع مجلس أمناء 15 مايو

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة الشرقية موعد ظهور النتائج

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

أول تعليق من أوسوريو عقب الفوز على الاتحاد المنستيري في البطولة العربية

إنقاذ 69 مصطاف من الغرق في رأس البر بدمياط

موسيمانى يقود الوحدة الإماراتى للفوز على الكويت الكويتى بالبطولة العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟