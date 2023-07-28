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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

4 أغسطس.. الكينج وحميد الشاعري نجوم حفلات مهرجان العلمين

منير وحميد الشاعري
منير وحميد الشاعري

أعلن القائمون على مهرجان العلمين عن نجوم الحفلات الغنائية الجديدة ضمن فعاليات المهرجان، حيث يُحيي الكينج محمد منير والكابو حميد الشاعري، حفلًا غنائيًا يوم 4 اغسطس المقبل.

يذكر أن مهرجان العلمين يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية أو الرياضية أو عروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عددا من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم الفنان تامر حسني الذي احيا حفلا هناك يوم الجمعة  الماضية و، يليه حفلات للنجوم: نانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبير عمر خيرت، ومغني الراب العالمي russ.

كما تشهد الفعاليات أيضًا، بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي، وسيقام سباق" تراياثلون"، مكون من 3 رياضات "السباحة - ركوب الدراجات - الجري" وجميعها ألعاب أوليمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلا عن إقامة البطولة العربية للجودوعلى هامش أحداث المهرجان.

وتتضمن الفعاليات أيضا عرض أزياء لـ"مايكل سينكو"، ومن المقرر أن تشهد الفعاليات فى آخر أيام مهرجان العلمين الجديدة، انطلاق حفل Al Alamein Awards، لتكريم أفضل المبدعين في الوطن العربي، وتتويج الفائزين في الموسم.

الماضية الكبير الكبير عمر خيرت الكينج الكابو حميد الشاعري الفعاليات الترفيهية جودو حفلات مهرجان العلمين

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