قناة الناس| أمين الفتوى: يوم عاشوراء به الكثير من المعاني العظيمة (فيديو)

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، إنَّ يوم عاشوراء به الكثير من المعاني العظيمة فهو يوم فرح، مشيرًا إلى أننا نحن المسلمين نشعر في هذا اليوم أننا في معية الله تعالى.

وأضاف أمين الفتوى، اليوم الجمعة، خلال برنامج "إسلامنا بالمصري" المذاع عبر "قناة الناس"، أنَّ الرسول صلّ الله عليه عندما وجد أهل المدينة يصومون يوم عاشوراء وخاصة اليهود سألهم لماذا تصومون يوم عاشوراء، فوضحوا له بأن هذا اليوم هو الذي نجى الله فيه سيدنا موسى من فرعون، فالرسول الكريم قال نحن أولى بموسى منهم.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.