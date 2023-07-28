دعوى قضائية ضد المرشح الرئاسي "ديسانتيس" بتهمة تقييد حقوق التصويت

رفعت مجموعة حقوق التصويت في فلوريدا، دعوى قضائية ضد الحاكم اليميني والمرشح الرئاسي رون ديسانتيس، قائلة إن إدارته خلقت متاهة من العقبات البيروقراطية والعنيفة في بعض الأحيان لثني المواطنين المسجونين سابقًا عن ممارسة حقهم في التصويت.

وأقر ناخبو فلوريدا في عام 2018 بأغلبية ساحقة استفتاء دستوريًا ، يسمى التعديل 4 ، رفع حظر التصويت مدى الحياة في الولاية للأشخاص الذين أدينوا بجرائم.

ومع ذلك، فإن ما أعقب ذلك في السنوات منذ عام 2018 كان حملة شرسة بقيادة DeSantis لزرع الارتباك والخوف بين الأشخاص المسجونين سابقًا.

وقال تحالف استعادة الحقوق في فلوريدا (FRRC) ، الذي دافع عن التعديل 4 ، إن مسؤولي الولاية استمروا في حرمان 1.4 مليون من سكان فلوريدا - ما يقرب من ربع الناخبين السود المؤهلين في الولاية.

وأضاف: "على من يُفترض أن يعتمد الجمهور على تحديد أهلية الناخبين؟" قال المدير التنفيذي لـ FRRC ، ديزموند ميد، ونحن نقول انها مسؤولية الدولة الذي ينص القانون على أن هذه مسؤولية الدولة ".

ويبدو أن DeSantis يختلف، وتأتي الدعوى القضائية التي أعاد مجلس النواب الجديد رفعها يوم الجمعة ، بعد عام من أمر حاكم فلوريدا باعتقال العشرات من الأشخاص الذين شاركوا في انتخابات 2020 ، بما في ذلك الأشخاص الذين حصلوا على بطاقات تسجيل الناخبين من وزارة ولاية فلوريدا.

وقال ميد: "إذا أسقطت الدولة الكرة من خلال التحقق بشكل غير صحيح من أهلية هؤلاء الأشخاص للتصويت ، قبل أن تأخذ حرية شخص ما ، يجب عليهم إصلاح نظامهم المعطل".

في عام 2019 ، أقر المشرعون في فلوريدا مشروع قانون مثير للجدل يطالب الأشخاص المدانين بجرائم بسداد جميع الديون المستحقة قبل استعادة حقوقهم في التصويت بموجب التعديل 4. لكن الولاية ليس لديها قاعدة بيانات مركزية تسجل مقدار ما يدين به كل فرد في غرامات المحكمة. لدى كل مكتب كاتب مقاطعة طريقة مختلفة لحساب المبلغ المالي الذي يدين به الشخص المسجون سابقًا للدولة ، مما يعقد عملية سداد الغرامات.

قال ميد: "إذن أنت تخبر الناس أنه يتعين عليك سداد ديونك قبل أن تتمكن من التصويت". "لكن ليس هناك ما يضمن أن الدولة يمكن أن تقول لهم بالضبط ما عليهم مدينون به؟"

وقالت الدعوى إن هذا النظام ، الذي لا يمكن الوثوق فيه بمسؤولي الانتخابات المحليين والولائيين لتقديم معلومات دقيقة حول أهلية الناخبين ، هو جزء من حملة مقصودة ترعاها الدولة لإلغاء التعديل 4.