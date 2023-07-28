الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بأغاني وطنية.. "كورال أطفال المحلة" يحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو (صور)

فرقة كورال الأطفال
فرقة كورال الأطفال

قدمت فرقة كورال الأطفال بمسرح 23 يوليو في مدينة المحلة الكبرى باقة منوعة من الأغاني الوطنية، وذلك خلال حفل فني أقامته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، مساء أمس الخميس، للاحتفال بالذكرى الـ 71 لثورة 23 يوليو.

وتغنى أعضاء الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الفنان حسام الشريف بأغنيات: “يا أغلى اسم في الوجود، سلم على الشهدا، ويا حبيبتي يا مصر، مصر التي في خاطري، صورة صورة”.

وخلال كلمته، أشار المخرج المسرحي عبد الرحمن المصري، إلى أن ثورة الضباط الأحرار في عام 1952، أولت الثقافة والفنون رعاية خاصة، حيث أنشأت العديد من المؤسسات الثقافية والفنية، منها: إنشاء أول وزارة للثقافة في عام 1958 برئاسة أول وزير للثقافة وهو الراحل ثروت عكاشة، فيما تم إنشاء عدد من الهيئات التي عملت على إثراء الحياة الثقافية والفنية في مصر، مثل المجلس الأعلى للثقافة، والهيئة المصرية العامة للكتاب، وفرق دار الأوبرا المختلفة، وفرق الموسيقى العربية والسيرك القومي ومسرح العرائس.

وتابع "المصري": "حققت ثورة 23 يوليو العديد من الامتيازات الثقافية والفنية للشعب المصري، حيث ظهرت مطبوعات وسلاسل الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتم تدشين الهيئة العامة لقصور الثقافة "الثقافة الجماهيرية"، كما تم إنشاء أكاديمية الفنون التي تضم المعاهد العليا للمسرح والسينما والنقد والباليه والموسيقى والفنون الشعبية".

من جانبه، شدد الشاعر أحمد عيد على دور الأسرة المهم والحيوي للأسرة في تربية الأبناء، لافتا إلى كونها أحد أهم المؤسسات التربوية المسئولة عن تنشئة الأجيال الجديدة وتقديمهم للوطن وفق معايير وسلوك محددة تضمن للمجتمع حصول أفراده على حقوقهم والقيام بواجباتهم للمساهمة الفاعلة في عمليات البناء والتنمية.

فرقة كورال الأطفال مسرح 23 يوليو مدينة المحلة الكبرى الشاعر أحمد عيد المخرج المسرحي عبد الرحمن المصري

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