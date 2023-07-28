الجمعة 28 يوليو 2023
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سياسي

رفعت شكيب: القمة الروسية الأفريقية فرصة للتباحث حول مشكلات الأمن الغذائي

النائب رفعت شكيب
النائب رفعت شكيب

قال النائب رفعت شكيب، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الروسية الأفريقية المنعقدة بمدينة سان بطرسبرج الروسية، فرصة للتباحث حول مشكلات الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد وغيرها من التحديات، ودعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الأفريقية.

رفعت شكيب: القمة الروسية الأفريقية فرصة للتباحث حول مشكلات الأمن الغذائي

وأوضح "شكيب" في تصريحات له اليوم، أن القمة فرصة أيضاً لتعميق الشراكة الاستراتيجية مع روسيا، للاستفادة من الفرص المتاحة ومساحات التعاون بين الجانبين، مما يؤكد الدور الفاعل والريادي لمصر في أفريقيا والعالم كله، مشيرا إلى أهمية كلمة الرئيس السيسي بالقمة والتي تضمنت عرض رؤية مصر تجاه التعاون الروسي الإفريقي في ظل الظروف العالمية الراهنة، وآليات التعامل مع الأزمات العالمية.

وأكد “شكيب” أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي تناولت أهمية القمة في ظل ظرف دولي هام، ومناخ عام يتسم بدرجة عالية من الاستقطاب، والتغيرات التي أصبحت تمس القواعد الرئيسية التي بني على أساسها نظامنا الدولي بمفهومه الحديث، وأن مصر كانت دوماً رائدة وسباقة في انتهاج مسار السلام، القائم على الحق والعدل والتوازن.

رفعت شكيب: القمة الروسية الأفريقية فرصة للتباحث حول مشكلات الأمن الغذائي

وأشار عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن كلمة الرئيس كشفت حقيقة الرؤية المصرية لأولويات الشراكة الإفريقية الروسية، في المرحلة الراهنة للارتقاء بقدراتها وإمكاناتها حتى تتمكن من تجاوز التحديات وتلبي تطلعات شعوبها نحو التنمية المستدامة، كما أنها أكدت على أهمية إرساء أسس السلام، إيمانا بقوة المنطق لا منطق القوة، وبأن العالم يتسع للجميع، لافتاً إلى أهمية دور مصر الرائد في القارة من أجل دفعها في مسارات التنمية المستدامة ودعم جهود تعزيز السلم والأمن وتحقيق التنمية.

النائب رفعت شكيب الاستقطاب الأمن الغذاء التعاون الروسي الدستور الرؤية المصرية الرئيس السيسي

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