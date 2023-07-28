رئيس الاتحاد الإفريقى: سنسير إلى الأمام بجوار روسيا

قال غزالي عثمان، رئيس الاتحاد الإفريقي، إن إفريقيا ستسير إلى الأمام بجوار روسيا، ولدىّ إفريقيا قناعة بأن روسيا تمتلك قدرات جيدة.

القمة الروسية الإفريقية

وأكد رئيس الاتحاد الإفريقي، خلال إلقاء كلمته بمؤتمر صحفي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه في ٢٠١٦ تم عقد القمة الروسية الإفريقية الأولى، وتعلقت أمور تنفيذ مخرجات هذه القمة نتيجة اجتياح فيروس كورونا جميع دول العالم.

وأضاف أنه يجب إيجاد الآلية التي تؤدي إلى إحراز المزيد من التعاون والمساعدات الروسية وبلورة ما تم إحرازه وما لم يتم إحرازه.

وأشار إلى أن الكثير من دول إفريقيا ترغب في استضافة هذه القمة ومن بين هذه الدول جزر القمر.

استضافة القمة

وذكر أنه تمت مناقشة الكثير من القضايا المشتركة مع الرئيس الروسي فيما يخص البنية التحتية وقطاع الطاقة، وتبين أن إفريقيا تمتلك قدرات ذاتية يجب استغلالها بصورة صحيحة وأن يتم العمل على إنتاج منتج ذي قيمة مضافة من أجل السير إلى الأمام.

وأكد أن روسيا مستعدة على مساعدة إفريقيا في الإنتاج والتصنيع بدلًا من تصدير المواد الإفريقية بصورتها الخام.