رغم ارتفاع درجات الحرارة.. رفع 200 طن مخلفات بأحياء وقرى المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بشوارع أحياء المدينة ومداخل وشوارع ونقاط التجمع بالقرى التابعة لها وتمكنت من رفع 200 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

قال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن عمال النظافة بأقسام البيئة بالوحدات المحلية بقرى دمشير والبرجاية وبني محمد سلطان وتلة وحى غرب وشمال وحى وسط تكاتفوا رغم ارتفاع درجة حرارة الجو، وتمكنوا اليوم من تنفيذ حملة مكثفة لأعمال النظافة رغم ارتفاع درجات الحرارة، إلا أنهم استمروا في تكثيف الجهود لتوفير بيئة صحية ومن خلال الحملة تم رفع ما يقرب من 200 طن مخلفات وتراكمات موجودة بأماكن التجميع اليومية بشوارع القرى والتوابع وشوارع وأروقة حي وسط وحي غرب وحي شمال ونقلها للأماكن المخصصة لها بالظهير الصحراوي؛ حفاظًا على مظهر وجمال المدينة وتوفير بيئة صحية، حيث أشرف على الحملة نواب رئيس مركز ومدينة المنيا ورؤساء المجالس المحلية والأحياء وقسم البيئة.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وتأكيده على المتابعة المستمرة لكافة الأعمال الصحية، وحماية البيئة من انتشار الأمراض، مشيرًا إلى أنه كلف رؤساء المجالس المحلية بالقرى والأحياء بمتابعة أعمال النظافة بالقرى والأحياء وبذل قصارى الجهد لتحقيق رضا المواطنين وتقديم كافة الخدمات الصحية لهم.

وأشار رئيس المركز والمدينة إلى أن الوحدة المحلية بمركز ومدينة المنيا تكثف من حملات النظافة من خلال ورديات صباحية ومسائية تعمل على مدار الـ24 ساعة بكافة شوارع أحياء المدينة والقرى التابعة، وتقوم بنقل المخلفات للمقالب العمومية أولًا بأول لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة وللحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة والقرى التابعة لها.