رئيس "الاتحاد الإفريقى": روسيا فى مقدمة الدول الداعمة للقارة السمراء

قال غزالي عثمان، رئيس الاتحاد الإفريقي، إنه عند الشدائد يُعرف الأصدقاء، حيث تقف روسيا دائمًا بجوار الدول الإفريقية وقت الأزمات.

القمة الروسية الإفريقية

وأكد رئيس الاتحاد الإفريقي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي جمعه بالرئيس الروسي بوتين ضمن فعاليات القمة الروسية الإفريقية، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن روسيا من أوائل الدول التي قدمت دعمًا في النضال ضد الاستعمار الإفريقي والعبودية، لذا العلاقات الإفريقية الروسية تمتد لعقود تاريخية كثيرة.

التعاون الروسي الإفريقي

وأضاف، أنه تمت مناقشة الكثير من القضايا مع روسيا، وأكد أن روسيا مستعدة لدعم إفريقيا في الكثير من القطاعات منها التعليم، وتدريب الكوادر والكفاءات.