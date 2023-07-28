رئيس الاتحاد الإفريقى يُشيد بحفاوة الاستقبال الروسى للقمة

تقدم رئيس الاتحاد الإفريقي، غزالي عثمان، بالشكر إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على اهتمامه بالقمة الروسية الأفريقية، وحرصه على تعزيز العلاقات مع القارة السمراء.

القمة الروسية الإفريقية

كما تفدم بالشكر لجميع القائمين على تنظيم فعاليات القمة الروسية الإفريقية، خلال كلمة نقلتها “إكسترا نيوز”.

وتابع مُشيدًا بجهود المؤسسات الروسية وحفاوة الاستقبال الروسي لفعاليات القمة.

قرارات القمة

وأكد رئيس الاتحاد الإفريقي أن جميع القرارات التي سوف يتم اتخاذها خلال القمة لن تندم عليها روسيا مطلقا، حيث ستحرز إفريقيا نجاحاً بالغاً، وإذا ربحت روسيا فسوف تربح إفريقيا حتماً.