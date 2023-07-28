الشيخ رمضان عبدالرازق: قضاء الصيام في محرم له أجران

قال الشيخ رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، إن العاشر من محرم، يوم دخل التاريخ من أوسع أبوابه، لأنه يوم النصر ويوم الشهادة.

وأوضح لقائه ببرنامج "الدنيا بخير" المذاع على قناة "الحياة"، أن عاشوراء يوم النصر، لأن الله نصر فيه موسى على فرعون، ويوم الشهادة لأنه اليوم الذي استشهد فيه سيدنا الحسين في عام 61 هجرية، وهو يوم من شهر الله المحرم، الشهر الوحيد الذي نسبه الله لنفسه، مشيرًا إلى حديث رسول الله (ص) "أفضل الصيام بعد شهر رمضان، صوم شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل".

وعن أيهما أفضل الصيام في شعبان أم محرم، قال عبدالرازق، إن النبي لم يصم شهرا كاملا إلا رمضان، ولما فضل صيام شهر شعبان، كان قبل أن يعلم بفضيلة شهر المحرم.

وأردف: "صيام التطوع نوعان، تطوع مطلق، وتطوع مقيد، في التطوع المقيد شعبان أفضل للتدريب على صيام رمضان، أماالتطوع المطلق أفضله المحرم".

وعن قضاء الصيام للحائض، قال"تصومه في محرم ويبقى لها أجرين، أجر قضاء ما عليها، وأجر الصيام في محرم"، مردفا: "الرسول قال لصحابي إن كنت صائمًا فصم المحرم، فهو شهر تاب الله فيه على قوم، ويتاب فيه على آخرين".

ولفت إلى أنه من الأسس للأشهر الحرم، موضحًا أن الأشهر الحرم 4، منها ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وذلك لأداء مناسك الحج، ورجب لأنه يعتمرون فيه".