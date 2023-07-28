الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"إلهام الفن".. دار الكتب والوثائق يستضيف معرض الفنانة التشكيلية دميانة عياد

دار الكتب
دار الكتب

تستضيف الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، معرضًا للفن التشكيلي بعنوان: "إلهام الفن" للفنانة التشكيلية دميانه عياد. 

وينطلق المعرض في تمام الحادية عشرة من صباح الثلاثاء الموافق الأول من أغسطس ويستمر حتى الخميس 3 أغسطس، في بهو قاعة الفنون بدار الكتب المصرية بكورنيش النيل تحت إشراف الدكتور مينا رمزي. 

ويقام المعرض في إطار النشاط الثقافي المتنوع للدار وحرصها على تقديم خدمات متنوعة للجمهور.

وكانت دار الكتب قد افتتحت قاعة الفنون في عام 2018 بعد تطويرها وتضم القاعة مكتبة ثرية بعناوين متنوعة في مختلف الفنون مثل الفن التشكيلي، والتصوير الفوتوغرافي والسينمائي، وفنون التطريز والتصميم وغيرها.

 دار الكتب والوثائق 

تعد دار الكتب المصرية أول مكتبة وطنية في العالم العربي؛ ففي عام 1870م وبناءً على اقتراح على باشا مبارك ناظر ديوان المعارف- وقتئذ- أصدر الخديو إسماعيل الأمر العالي بتأسيس دار للكتب بالقاهرة "الكتبخانة الخديوية المصرية" لتقوم بجمع المخطوطات والكتب النفيسة التي كان قد أوقفها السلاطين والأمراء والعلماء على المساجد والأضرحة والمدارس ليكون ذلك نواة لمكتبة عامة على نمط دور الكتب الوطنية في أوربا. وفي عام 1904م انتقلت المكتبة إلى مبنى أنشئ لها في ميدان باب الخلق.

وفي عام 1971م انتقلت المكتبة إلى المبنى الحالي على كورنيش النيل برملة بولاق، والذي صمم ليكون صالحًا لأداء الخدمات المكتبية الحديثة وليتمكن بمساحاته الضخمة من توفير مخازن مناسبة لحفظ المخطوطات والبرديات والمطبوعات والدوريات والميكروفيلم، بالإضافة إلى قاعات تستوعب العدد الضخم من المترددين على الدار وتخصيص أماكن للمراكز المتخصصة والمكاتب الإدارية ليؤدى وظيفته كمكتبة وطنية تقدم خدماتها للباحثين والقراء في شتى المجالات

الهيئة العامة لدار الكتب الدكتور أسامة طلعت إلهام الفن مينا رمزي التشكيلية دميانه عياد

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