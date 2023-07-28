ريمونتادا قاتلة.. الرجاء المغربى يُسقط شباب بلوزداد الجزائرى بكأس الملك سلمان

حقق الرجاء المغربي ريمونتادا قاتلة على حساب شباب بلوزداد الجزائري، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس الملك سلمان للأندية.

افتتح التسجيل أولًا لشباب بلوزداد الجزائري، معاذ حداد بضربة رأس، في الدقيقة العاشرة، من ضربة ركنية فشل إسماعيل المقدم لاعب الرجاء المغربي في إبعادها عن المرمى.

وبعد هجوم متواصل، ينجح يسرى بوزوق، في إدراك التعادل للرجاء المغربي، من ضربة جزاء في الدقيقة الـ57، احتسبها حكم الساحة علي صباح، بعد استدعائه من قبل حكم الفيديو.

وشهدت الدقيقة الـ70، إهدار شباب بلوزداد ضربة جزاء، عبر ليونيل وامبا.

ومع الدقيقة الـ90+4، يضيف بوشعيب الراسي، ثاني أهداف الرجاء المغربي.

وتسابق لاعبو الفريقين في إهدار الفرص الواحد تلو الأخرى، على مدار أحداث المباراة بالكامل.

وبهذه النتيجة يتربع الرجاء المغربي على قمة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط مؤقتًا، في انتظار مواجهة الثامنة ليلًا بين الكويت الكويتي والوحدة الإماراتي، أما شباب بلوزداد الجزائري فيظل بلا رصيد من النقاط.

مجموعات البطولة العربية

المجموعة الأولى: الترجي والصفاقسي التونسيان، واتحاد جدة السعودي والشرطة العراقي.

المجموعة الثانية: السد القطري والوداد المغربي والهلال السعودي وأهلي طرابلس الليبي.

المجموعة الثالثة: الزمالك واتحاد المنستيرى التونسي والنصر والشباب السعوديان.

المجموعة الرابعة: شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي والكويت الكويتي والوحدة الإماراتي.

جدول مباريات كأس الملك سلمان للأندية

الجولة الأولى للمجموعات: 27 و28 يوليو.

الجولة الثانية للمجموعات: 30 و31 يوليو.

الجولة الثالثة للمجموعات: 2 و3 أغسطس.

مباريات ربع النهائي: 5 و6 أغسطس.

مباريات نصف النهائي: 9 أغسطس.

موعد المباراة النهائية: 12 أغسطس.

جوائز بطولة كأس العرب

المركز الأول: 6 ملايين دولار.

المركز الثاني: 2.5 مليون دولار.

نصف النهائي: 200 ألف دولار.

ربع النهائي: 150 ألف دولار.

دور المجموعات النهائي: 100 ألف دولار.

دور المجموعات: يحصل كل نادٍ على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه.

وكانت منافسات البطولة العربية للأندية، انطلقت أمس الخميس، بالمملكة العربية السعودية، وتستمر فعالياتها حتى يوم 12 أغسطس المقبل.