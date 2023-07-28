الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

غدًا.. ورشة عمل لدمج القادة الدينين في قضايا مناهضة العنف ضد المراة

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

يطلق المجلس القومي للمراة غدًا السبت، فعاليات ورشة عمل دمج القادة الدينين في قضايا مناهضة العنف ضد المراة بمشاركة عدد من الأئمة التابعين لوزارة الاوقاف و القساوسة من الكنيسة المصرية الارثوذكسية بالتعاون مع برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذي تنفذه شركة باثفايندر انترناشونال وسيف ايجيبت على مدار يومي 29-30 يوليو 2023.

وأوضحت إيزيس محمود،  رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة، أن الهدف  من الورشة التدريبية هو رفع مهارات ومعارف  القادة الدينيين في مجال مناهضة العنف المجتمعي الممارس ضد المراة  وتزويدهم بالأدوات العملية للتعامل مع المشكلات التي يواجهونها مع المستفيدات.

وتابعت: "تمكينهم من التعامل مع التحديات اليومية التى يمكن أن تعيقهم عن تحقيق وظائفهم، وتعريفهم بآليات الاستجابة إذا واجهوا حالات عنف ضد المرأة بالإضافة إلى مساعدتهم في إنشاء رسائل من شأنها تعزيز القضاء على العنف ضد المرأة، مع إنشاء أدوات عملية حتى يتمكنوا من تحديد حالات العنف ضد المرأة وإحالتها إلى مسارات الخدمات الصحيحة".

30 يوليو الإدارة المركزية للتدريب الاقتصادي والاجتماعي التمكين الاقتصادي العنف ضد المرأة العنف المجتمعي ايزيس محمود

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