"100 يوم صحة" تجوب المحافظات.. ومواطنون: "كشف وعلاج بالمجان"

تجوب قافلة 100 يوم صحة التى تنفذها وزارة الصحة لتقديم خدماتها المجانية للمرضى في جميع محافظات الجمهورية، والاطمئنان علي صحة المواطنين وتفادي مشاكل الأمراض المزمنة والكشف المبكر بالمجان تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديم الدعم الصحي الكامل للمواطن المصري دون أي تكلفة.

وتحرص المبادرة علي توفير خدمة الكشف بالعيادات المتنقلة وصرف العلاج المترددين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج إلي مستشفي وإصدار قرارات للعلاج على نفقة الدولة وإجراء تحاليل معملية وأشعة سونار، والعمليات الجراحية التخصصية بالمستشفيات العام التابعة لكل محافظة.

قال سعيد السيد:" المبادرة ساعدتني في الكشف المبكر عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم مع أخذ العلاج اللازم واخذ تعليمات صحية تساعدني في علاجي والحفاظ علي نسبة السكر في الدم موجهاً الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي علي مبادراته الصحية التي يساعد بها المواطن ذات طبقة متوسطة وفقيرة".

وأضافت :حسنة عزت" أن مبادرة 100 يوم صحة ساعدتها في الاطمئنان علي صحة جنينها بالكشف والسونار بالمجان مع أخذ الفيتامينات الكافية التي تحتاجها خلال فترة حملها ومتابعة السكر والضغط بالمجان دون أي تكلفة نظراً لغلاء اسعار دكاترة النساء والتوليد.

من جانبها، أكدت بسمة السيد أن مبادرة 100 يوم صحة ساعدت والدتها في الكشف والعلاج والاطمئنان علي صحتها من الأمراض المزمنة ومعالجة نقص فيتامين د بدعم من المستشفيات الحكومية مع أخذ الأدوية اللازمة التي تساعدها في الحفاظ علي صحتها وعظامها.

وتساعد مبادرة 100 مليون علي متابعة صحة المواطن من هلال العيادة المتنقلة،مغ توافر الأدويه واجراء جميع الفحوصات الطبيه للمواطنين والاحاله للمستشفى اذا تطلب الأمر وأيضا التسجيل الالكتروني للمواطنين المترددين على المبادرة الرئاسية، على السيستم الخاص بوزارة الصحة والسكان وكل هذا بالمجان بدعم من الدولة المصرية.

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