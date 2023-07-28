الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صحة المنوفية: توقيع الكشف الطبي المجاني على 1420 مواطنًا بقرية رملة الأنجب

جانب من القافله
جانب من القافله

نفذت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية قافلة علاجية مجانية، بقرية رملة الأنجب بمركز أشمون، والتي استمرت على مدار يومي الأربعاء والخميس 26، و27 يوليو 2023، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة، واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

ونظمت المديرية القافلة، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وإشراف ومتابعة الدكتورة الشيماء شفيق نجدي منسق القوافل بالمنوفية، وبحضور الدكتورة شيماء دنيا مدير إدارة أشمون الصحية، والدكتورة عزة العيسوى نائب مدير الإدارة.

وصرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على 10 عيادات متخصصة باطنة أطفال، أطفال، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، رمد، وأنف وأذن وحنجرة، بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز آشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

وأضافت منسق القوافل أنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 1420 مواطنًا من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية 220 حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط 115 حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي 25 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 25 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل 10 ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح.

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اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اتخاذ كافة الإجراءات أساليب مكافحة العدوى أبوليمون اعمال التطهير والتعقيم الإجراءات الوقائية الاحترازية

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