توريد 139 ألف طن قمح للشون والصوامع في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، ‏إنه تم توريد 138762 طن قمح محلي منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم بمختلف المواقع التخزينية البالغ عددها 28 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع بمراكز وقرى المحافظة، لافتاً إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية لاستلام الأقماح من المزارعين والموردين والتجار بسهولة ويسر دون أية عقبات وتذليل العقبات وتقديم كافة التسهيلات للمزارعين وتسليمهم.

ولفت إلى التعامل الفوري لإزالة أي شكاوى قد تحدث أثناء عملية التوريد بكافة الطرق المتاحة بالاضافة إلى متابعة لجان فرز وتحديد نوعية الأقماح الموردة وتسعيرها مع ضرورة الالتزام بمعايير وضوابط عمليات توريد القمح وسرعة تسليم المزارعين ثمن محصولهم، مشيراً إلى متابعته المستمرة لأعمال التوريد عن طريق جولاته الميدانية للشون والصوامع والتقارير اليومية بغرفة الأزمات الرئيسية والغرف الفرعية على مستوى المراكز.

وأشار محافظ أسيوط إلى استمرار فتح 4 مواقع لإستلام الاقماح على مستوى المحافظة حتي نهاية موسم التوريد وهم (صوامع الشركة القابضة بعرب العوامر وشونه نزله عبداللاه وشونه أبوتيج وشونه القوصية) خاصة بعد انتهاء حصاد المساحة المنزرعة بالقمح والتي تبلغ 167 ألف و400 فدان محذراً ضعاف النفوس من المزارعين وتجار القمح من تجميع كميات من القمح بغرض بيعها في السوق السوداء أو بيعها لمطاحن القطاع الخاص أو استخدامها كعلف حيواني على أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين للقانون والقرارات التموينيه المنظمة لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أنه تم توريد 52167 طن و226 كجم لشون البنك الزراعي المصري وحوالي 21943 طن و364 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) كما استقبلت المصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر بمركز أبنوب 42268 طن، فضلاً عن توريد 9187 طن و830 كجم لشركة الوحدة لطحن الغلال بالإضافة إلى استقبال 10950 طن و447 كجم لإنتاج التقاوي وشركات منتجة و2245 طن و 755 كميات منقولة من محافظة أسيوط بناء على موافقة وزير التموين بإجمالي 138762 طن و645 كجم منذ بدء موسم التوريد وحتى الآن من مساحة منزرعة حوالي 167007 فدان مشيراً إلى استلام الموردين مستحقاتهم المالية أولاً بأول وبحد أقصى بعد التوريد خلال 48ساعة.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تشكيل غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.