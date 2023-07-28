الجمعة 28 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد 139 ألف طن قمح للشون والصوامع في أسيوط

توريد القمح
توريد القمح

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، ‏إنه تم توريد 138762 طن قمح محلي منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم بمختلف المواقع التخزينية البالغ عددها 28 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع بمراكز وقرى المحافظة، لافتاً إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية لاستلام الأقماح من المزارعين والموردين والتجار بسهولة ويسر دون أية عقبات وتذليل العقبات وتقديم كافة التسهيلات للمزارعين وتسليمهم.

ولفت إلى التعامل الفوري لإزالة أي شكاوى قد تحدث أثناء عملية التوريد بكافة الطرق المتاحة بالاضافة إلى متابعة لجان فرز وتحديد نوعية الأقماح الموردة وتسعيرها مع ضرورة الالتزام بمعايير وضوابط عمليات توريد القمح وسرعة تسليم المزارعين ثمن محصولهم، مشيراً إلى متابعته المستمرة لأعمال التوريد عن طريق جولاته الميدانية للشون والصوامع والتقارير اليومية بغرفة الأزمات الرئيسية والغرف الفرعية على مستوى المراكز.

وأشار محافظ أسيوط إلى استمرار فتح 4 مواقع لإستلام الاقماح على مستوى المحافظة حتي نهاية موسم التوريد وهم (صوامع الشركة القابضة بعرب العوامر وشونه نزله عبداللاه وشونه أبوتيج وشونه القوصية) خاصة بعد انتهاء حصاد المساحة المنزرعة بالقمح والتي تبلغ 167 ألف و400 فدان محذراً ضعاف النفوس من المزارعين وتجار القمح من تجميع كميات من القمح بغرض بيعها في السوق السوداء أو بيعها لمطاحن القطاع الخاص أو استخدامها كعلف حيواني على أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين للقانون والقرارات التموينيه المنظمة لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أنه تم توريد 52167 طن و226 كجم لشون البنك الزراعي المصري وحوالي 21943 طن و364 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) كما استقبلت المصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر بمركز أبنوب 42268 طن، فضلاً عن توريد 9187 طن و830 كجم لشركة الوحدة لطحن الغلال بالإضافة إلى استقبال 10950 طن و447 كجم لإنتاج التقاوي وشركات منتجة و2245 طن و 755 كميات منقولة من محافظة أسيوط بناء على موافقة وزير التموين بإجمالي 138762 طن و645 كجم منذ بدء موسم التوريد وحتى الآن من مساحة منزرعة حوالي 167007 فدان مشيراً إلى استلام الموردين مستحقاتهم المالية أولاً بأول وبحد أقصى بعد التوريد خلال 48ساعة.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تشكيل غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.

إتخاذ الإجراءات القانونية إجراءات القانونية الإجراءات القانونية اللازمة البنك الزراعي المصري التعامل الفوري القابضة للصناعات الغذائية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المواقع التخزينية تذليل العقبات توريد القمح شركة القابضة للصناعات الغذائية عصام سعد محافظ أسيوط علي مستوي المحافظة

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

موعد الإعلان عن أوائل الثانوية العامة 2023

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 غدا ورابط النتيجة

هل ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2023؟

"عزمني على مكرونة".. نور الشريف يكشف كواليس أزمته مع رشدي أباظة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟