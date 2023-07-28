الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الشيوخ الأمريكي" يقر ميزانية للبنتاجون بنسخة مختلفة عن مجلس النواب

مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي

أقر أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الميزانية السنوية للبنتاجون، ولكن بنسخة مختلفة عن تلك التي اعتمدها مجلس النواب، وسيتعين على أعضاء المجلسين الاتفاق لوضع صيغة نهائية لتمويل الجيش.

وبحسب ما أوردته "فرانس برس" فإن ميزانية مجلس الشيوخ تنص على تمويل قدره 886 مليار دولار طلبه الرئيس جو بايدن لبرامج دفاعية للعام 2024، ويمنح العسكريين زيادة على الرواتب بنسبة 5.2 بالمئة، ويوفر مساعدات لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار. 

ووافقت أغلبية واسعة على النص إذ أيده 86 عضوا، بينما كان يكفي تصويت 60 عضوا لإقراره، وعارضه 11 آخرون.

وصوت العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى جانب الأغلبية الديمقراطية الضعيفة في المجلس. 

و يختلف النص عن ذلك الذي أقره مجلس النواب في 14 يوليو، حيث أضافت الأغلبية الجمهورية تدابير إضافية إلى نصها من شأنها أن تلغي برامج تعزز التنوع في الدفاع، وتنهي  الرعاية الطبية للمتحولين جنسيا في صفوف الجيش، وتمنع البنتاجون من تغطية نفقات سفر العسكريين الراغبين بالتوجه إلى ولاية أخرى لإجراء عملية إجهاض.

- التوافق ضروري

 

وعليه، سيتعين على مجلسي النواب والشيوخ إيجاد توافق لا يتوقع أن يكون سهلا، اعتبارا من سبتمبر، بعد العطلة الصيفية.

وكان مجلس النواب صادق في 14 يوليو الجاري، على مشروع الميزانية الدفاعية للبلاد لسنة 2023 بقيمة 840 مليار دولار. وصوت لصالح مشروع الميزانية 329 عضوا في المجلس مقابل 101 صوت ضده.

وينص المشروع على تخصيص 808.4 مليار دولار للبنتاجون و30.5 مليار لوزارة الطاقة ونحو 400 مليون دولار لتمويل أنشطة الهيئات الفدرالية الأخرى الخاصة بالدفاع.

وبموجب المشروع، يعتزم الكونجرس تخصيص 4 مليارات دولار لتمويل مبادرة ردع روسيا في أوروبا، وتمديد القيود على تعاون البنتاجون مع وزارة الدفاع الروسية لعام إضافي، وتقليص اعتماد القواعد الأمريكية في أوروبا على الطاقة من روسيا، قبل الاستغناء التام عنها في وقت لاحق.

 

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