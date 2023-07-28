غلق وتشميع مركز للحضانات لعدم توافر الاشتراطات الصحية في بني سويف

وجّه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة امتداد الحملات للقرى والعزب، وإعداد تقارير دورية عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال المهم، خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية.

وأشار إلى أن تبنى المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تشارك فيها الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد بغدادي، وكيل المديرية لإدارة العلاج الحر برئاسة الدكتور أحمد عبدالعظيم، بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمركز الواسطي، ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة، وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها.

حيث تم ضبط مركز للحضانات وبه غرف إقامة للأطفال ومجمع عيادات خاصة بداخل المركز والذي يدار بدون ترخيص، وتم تشميع المركز وعمل محضر إثبات حالة بعدما تبين عدم مطابقة المركز للاشتراطات الصحية المطلوبة، وإحالة المحضر لجهة التحقيق المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.