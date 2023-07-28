2.5 مليون جنيه.. تفاصيل إيرادات أفلام عيد الأضحى ليلة الخميس

حصدت دور السينما المصرية مساء أمس الخميس أكثر من 2 مليون ونصف المليون حنيه، إيرادات 5 أفلام، تصدرها فيلم “بيت الروبي” لكريم عبد العزيز بايراد وصل إلى 1,017,736 مليون جنيه.

الفيلم بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

حل ثانيا فيلم “البعبع” للفنان أمير كرارة بايراد وصل الى 504,264 ألف جنيه.

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبرى، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى، الطفل جان رامز وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.

وحقق فيلم "مستر إكس" للنجم أحمد فهمي إيراد وصل إلى 444,840 ألف جنيه، وجاء ثالثا فيلم تامر حسني "تاج" بـ346,007 ألف جنيه.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب

تاج بطولة تامر حسنى، دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، إسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، إحسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

وحقق فيلم "مطرح مطروح" إيراد وصل إلى 143,952 ألف جنيه، وهو بطولة محمود حميدة، ليكون إجمالي الإيراد العام لليلة الخميس 2,456,799.