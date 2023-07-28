الجمعة 28 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

المطران عطاالله حنا لوفد كنسي سويدي: نرفض ما حدث ببلدكم من إحراق للقرآن

المطران
المطران

استقبل المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، وفدا كنسيا من السويد ضم عددا من ممثلي الكنائس هناك.

وقد رحب بهم المطران في كنيسة القيامة حيث قدم لهم شرحا تفصيليا عن تاريخها وعن أهم المواقع الدينية الموجودة فيها، وقال سيادته بأن مدينة القدس هي مدينة إيماننا وحاضنة مقدساتنا وهي القبلة الأولى والوحيدة للمسيحيين في مشارق الأرض ومغاربها.

وقال رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، نرفض ما حدث في بلدكم من إحراق للقرآن الكريم وقد كانت لكم مواقف رافضة لهذا التصرف الذي يبدو أن الهدف منه هو إثارة الفتن ونشر سموم الكراهية في أكثر من مكان في هذا العالم وردنا على أولئك الذين يثيرون الفتن ويحرضون على الكراهية يجب أن يكون من خلال تكريس القيم الإنسانية والروحية النبيلة ونشر ثقافة المحبة والأخوة الإنسانية بين الإنسان وأخيه الإنسان ونبذ الحروب ومظاهر العنف بكافة أشكالها وألوانها.

- نحن دعاة محبة وسلام

ولفت نحن دعاة محبة وسلام هكذا كنا وهكذا سنبقى ولكننا في نفس الوقت لن نكون صامتين أمام المظالم التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني والفلسطينيون يتعرضون للظلم والقمع والاستبداد ومحاولات ومؤامرات تصفية قضيتهم ومن واجبنا جميعا أن نناصر هذا الشعب وأن يسمع الصوت المسيحي في عالمنا المدافع عن القضية الفلسطينية وعن كافة القضايا العادلة في عالمنا فحيثما هنالك ظلم وقهر واحتلال وانتهاكات لحقوق الإنسان فإن انحيازنا يجب أن يكون للإنسان وأن ندافع عن الإنسان المظلوم بغض النظر عن انتمائه الديني أو خلفيته الثقافية أو العرقية.

وتابع يؤلمنا جدا أن الحرب في أوكرانيا ما زالت مستمرة ومن يدفع فاتورتها إنما هم الأبرياء والمدنيون ويؤسفنا أيضا أن هنالك حكاما في هذا الغرب يغضون الطرف ويتجاهلون معاناة الشعب الفلسطيني وكأنه أمر لا يعنيهم من منطلق أن إسرائيل هي الابن المدلل لهم ولا يجوز انتقادها أو لومها على شيء.

وأكد هنالك جرائم ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وخاصة في مدينة القدس والتي هي مدينة مقدسة في الديانات التوحيدية الثلاث ولكن الاحتلال حولها إلى مدينة صراع وعنف وكراهية وعنصرية.

وأستطرد نحترم الديانات التوحيدية كلها ونحن قوم نؤمن بالتسامح والتعددية وقبول الآخر ولكننا في نفس الوقت لا يمكننا أن نكون متفرجين صامتين أمام الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا.

وأشار إلى أن نعتقد بأن الدفاع عن هذا الشعب وقضيته العادلة إنما هو واجب إنساني وأخلاقي وكافة الكنائس المسيحية في عالمنا كما وكافة المرجعيات الروحية ومن كل الأديان هي مطالبة بأن تدافع عن القدس وعن الشعب الفلسطيني الذي تزداد المظالم التي يتعرض لها يوما بعد يوم.

ئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس أخوة الإنسانية الحرب في أوكرانيا القضية الفلسطيني القضية الفلسطي القضية الفلسطينية المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية ل المطران عطا الله حنا المطران عطا الله

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

أمن الجيزة يكشف لغز سقوط شاب من عقار في حدائق أكتوبر

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

مفاجأة.. البدرى يتأهب لقيادة فيوتشر وفايلر وفيريرا فى الصورة (خاص)

موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة ورابط النتيجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟