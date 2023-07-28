رئيس أوغندا: إفريقيا لا تتمتع بإمكانات الصناعة والتكنولوجيا ونعمل على تصحيح اقتصادات بلادنا

قال رئيس أوغندا، يوري موسيفيني، إن إفريقيا لا تتمتع بإمكانات الصناعة والتكنولوجيا، منوهًا بأن إفريقيا وقعت في مأزق لأنّها تنتج الخامات الزراعية والمعدنية، ولكن لا تحقق قيمة لأنها لا تصنعها وتصدرها للخارج.

وأضاف موسيفيني، خلال كلمته اليوم الجمعة، ضمن أعمال القمة الروسية- الإفريقية المُنعقِدة في مدينة سان بطرسبرج، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدول الإفريقية تنتج كميات كبيرة من الأغذية لكنها لا تستطيع التصدير.

وأضاف: أقترح على حلفائنا في روسيا والصين والهند أن يقدموا لنا المعونة، ويشتروا المنتجات الإفريقية، فنحن لدينا مشكلة في السوق.

وتابع رئيس أوغندا: بإمكاننا إنتاج القيمة المضافة في إفريقيا للحصول على وظائف للشباب، وبإمكاننا إنتاج الكهرباء، وهو ما سيؤدي إلى تصحيح اقتصادات بلادنا.