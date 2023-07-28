الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحصين 23 ألف رأس أغنام و1219 رأس ماشية فى مطروح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تتابع مديرية الطب البيطري بمحافظة مطروح أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي بدأت في منتصف يوليو الجاري وتستمر لمدة شهر، حفاظا على الثروة الحيوانية مع تقديم الخدمات البيطرية للتحصين ضد الأمراض. 

وأوضح الدكتور سعد جويلي، مدير عام الطب البيطري بمطروح، أنه تم تحصين 23 ألف رأس أغنام و1219 رأس ماشية مع انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بجميع مراكز وقرى محافظة مطروح، من الحمام شرقا وحتى السلوم غربا، من خلال 16 وحده بيطرية، والتي تستهدف تغطية تحصين تفوق 80% من تعداد الماشية بالمحافظة.

وأضاف مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح أن أعمال التحصين تبدأ بإعطاء الحيوان  لقاح الحمى القلاعية، بالإضافة لجرعة من لقاح حمى الوادي المتصدع والترقيم والتسجيل للماشية، وكذلك التحرك بين جميع القرى لتغطية جميع مناطق المربين، مع حث المواطنين لتوجههم إلى أقرب وحدة بيطرية لتحصين ماشيتهم. 

- رفع درجة الاستعداد لدى الأطباء للحالة القصوى بالوحدات والإدارات البيطرية


وأشار مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد لدى الأطباء للحالة القصوى بالوحدات والإدارات البيطرية، ومنع الإجازات خلال هذه الفترة، والتنبيه بتنفيذ كل الإجراءات المطلوبة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مع أخذ جميع الإجراءات الوقائية.

من جانبه، قدم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الشكر لجهود مديرية الطب البيطري مع تقديم كافة الدعم والتيسيرات خلال الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية بمطروح. 

أعمال الحملة القومية الترقيم والتسجيل الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح حفاظا على الثروه الحيوانية مدير عام مديرية الطب البيطري

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