وزيرة الثقافة الأردنية: اختيار مصر ضيف شرف لمهرجان جرش إضافة كبيرة لتاريخه

أكدت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار، أن اختيار مصر ضيف شرف للدورة مهرجانِ جرش للثقافة والفنون في دورته الـ 37، يشكل إضافة كبيرة، ليس لبرنامج المهرجان فحسب، وإنما لتاريخه ومكانته العالمية نظرا لما تشكله مصر في وجدان العرب وتاريخ الحضارة الإنسانية.

وقالت "النجار" في تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان على هامش فعاليات مهرجانِ جرش للثقافة والفنون في دورته الـ 37، "كيف يمكن إقامة مهرجان جرش في دورته الحالية بدون أن تكون مصر ضيف شرف كأول دولة في تاريخ المهرجان .. مصر هى الثقافة والفنون وأم الدنيا بنيلها وحضارتها وثقافتها وعليه كان لا بد من اختيار مصر كأول دولة ضيف شرف للمهرجان في تاريخه".

وقدمت وزيرة الثقافة الأردنية رئيسة اللجنة العليا لمهرجان جرش، الشكر والتقدير لكافة المشاركين المصريين في فعاليات المهرجان، مشيدة بروح التعاون والصداقة التي تجمعها بوزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني مما يؤكدة قوة العلاقات المصرية الأردنية وتاريخها.

وأضافت النجار قائلة: "نستضيف في الأردن مصر والجميع يعلم أن مصر موجودة في قلب الوطن العربي وفي قلب كل أسرة أردنية ولا أحد يستطيع أن ينكر ما قدمته مصر للعالم العربي من فكر وثقافة وفنون".

ولفتت إلى أن العلاقات الثقافية تعد مدخلا رئيسا لتعزيز أواصر العلاقات بين القاهرة وعمان، منوهة بأن الأردن منفتح على العالم إلا أن ثمة خصوصية لمصر لدى الأردن، بما تحمله من موروث حضاري وثقافي وإنساني على مستوى العالم كما أن لدى مصر تاريخ إبداعي ثقافي وفني كبير.

وحول فعاليات المهرجان التي بدأت بالفعل، قالت وزيرة الثقافة الأردنية، إن مسارح جرش كلها تحتفل بدورة المهرجان الحالية والمجتمع المحلي موجود في كافة فعاليات المهرجان وغيرها، موضحة أن فعاليات المهرجان تتضمن كافة الفنون والثقافة والعديد من المطربين من العالم العربي وكذلك من كافة دول العالم وهناك كذلك مسرحيات للأطفال ومعارض متعددة لمختلف المنتجات الجرشية والأردنية.

وأشارت إلى أن الثقافة أساس التقدم والحضارة والنمو في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية ومن هنا تأتي أهمية مهرجان جرش باعتباره يمثل حاليا مهرجانا دوليا ورقما كبيرا في المهرجانات الدولية من خلال الجديد الذي يظهر في كل دورة من دورات المهرجان منذ انطلاقه.

ونوهت النجار إلى أن مهرجان جرش في المعنى العميق للزمانِ والمكانِ يمثل عنوانا وطنيا عريضا في السردية الوطنية التي تقوم على مراكمة الفعلِ الحضاري الإنساني، مؤكدة أن الثقافة كانت، وما تزال تمثل النواة الصلبة لأركان الدولة الأردنية ورسالتها وخطابها، باعتبار الثقافة مدخلا رئيسا للتنمية الشمولية، وتحسين نوعية الحياة، وتمثل جسرا للتواصل ومنصة للحوار بين الشعوب، ووسيلة للوعي والارتقاء بقيم الإنسان.

وانطلقت مساء الأربعاء الماضي، فعاليات مهرجانِ جرش للثقافة والفنون في دورته الـ 37 بالأردن بحضور وزيرة الثقافة رئيس وفد مصر المشارك كضيف شرف لأول مرة في تاريخ المهرجان.

ويشارك في دورة المهرجان الحالية عدد من الفنانين المصريين والعرب، إضافة إلى الفرق الموسيقية والفنية وذلك خلال فعاليات المهرجان والتي تنطلق في الفترة من 26 يوليو وحتى 5 أغسطس المقبل.

وانطلقت فعاليات المهرجان من المسرح الشمالي بمدينة جرش الأثرية، بحفل الافتتاح الرسمي الذي يحمل عنوان "نهر الذهب"، وهو عمل فني غنائي استعراضي متعدد الوسائط ، يبرز مدينة جرش كمهد للحضارات حيث كانت وما زالت منذ عبق التاريخ، تحتفي بالإنسانية والفنون والثقافة، مروراً بالعصر الإغريقي، والروماني، والنبطي، والإسلامي، وذلك من خلال لوحات فنية استعراضية بمشاركة أكثر من 80 فنانا وفنانة تعكس الحضارات المتعاقبة.

وسيكون مهرجان جرش على موعد لحفل أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر الأربعاء الموافق 2 أغسطس المقبل على المسرح الشمالي ، فيما سيكون المطرب أحمد شيبة على مسرح الساحة الرئيسية الأحد 30 يوليو الحالي.