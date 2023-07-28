رئيس الكاميرون: القارة الإفريقية لا تتمتع بتمثيل مناسب عالميًا

قال رئيس جمهورية الكاميرون بول بيا، أعبر عن شكري وشكر وفدي على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة التي تمتعنا بها في مدينة سان بطرسبرج، وأتقدم بعبارات الشكر من كافة الدول الإفريقية وشعوبها على قمتنا، التي من شأنها توطيد وتعزيز التفاهم بين روسيا وإفريقيا.

وأضاف بيا، خلال كلمته اليوم الجمعة، ضمن أعمال القمة الروسية الإفريقية المُنعقِدة في مدينة سان بطرسبرج، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الاتحاد السوفيتي قدم دعمًا كبيرًا للكاميرون في ستينيات القرن الماضي، وأن قمتنا اليوم مكرسة للتعاون الذي يأتي بثماره على إفريقيا.

وتابع القارة الإفريقية لديها أكثر من مليار نسمة، ولكنها لا تتمتع بتمثيل مناسب عالميًا، متمنيًا أن تجد روسيا الفرص المالية لدعم إفريقيا، وعلينا أيضًا أن نتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، ومعالجة المسائل الأمنية.

- العالم يعاني الكثير من التحديات

ونوه بأن العالم يعاني الكثير من التحديات منها الجفاف والأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا والتضخم وغيرها، ولكن نحن لا ننسى أننا ندعو للتعاون الذي كانت روسيا تهتم به مع دول إفريقيا.