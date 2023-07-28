الجمعة 28 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس الكاميرون: القارة الإفريقية لا تتمتع بتمثيل مناسب عالميًا

رئيس جمهورية الكاميرون
رئيس جمهورية الكاميرون بول بيا،

قال رئيس جمهورية الكاميرون بول بيا، أعبر عن شكري وشكر وفدي على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة التي تمتعنا بها في مدينة سان بطرسبرج، وأتقدم بعبارات الشكر من كافة الدول الإفريقية وشعوبها على قمتنا، التي من شأنها توطيد وتعزيز التفاهم بين روسيا وإفريقيا.

وأضاف بيا، خلال كلمته اليوم الجمعة، ضمن أعمال القمة الروسية الإفريقية المُنعقِدة في مدينة سان بطرسبرج، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الاتحاد السوفيتي قدم دعمًا كبيرًا للكاميرون في ستينيات القرن الماضي، وأن قمتنا اليوم مكرسة للتعاون الذي يأتي بثماره على إفريقيا.

وتابع القارة الإفريقية لديها أكثر من مليار نسمة، ولكنها لا تتمتع بتمثيل مناسب عالميًا، متمنيًا أن تجد روسيا الفرص المالية لدعم إفريقيا، وعلينا أيضًا أن نتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، ومعالجة المسائل الأمنية.

- العالم يعاني الكثير من التحديات

ونوه بأن العالم يعاني الكثير من التحديات منها الجفاف والأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا والتضخم وغيرها، ولكن نحن لا ننسى أننا ندعو للتعاون الذي كانت روسيا تهتم به مع دول إفريقيا.

 

رئيس جمهورية الكاميرون الكاميرون القارة الإفريقية تمثيل مناسب عالمي ا مناسب عالمي ا تمثيل

مواد متعلقة

رئيس الاتحاد الإفريقى: التعاون مع روسيا مثالى ونرفض التدخلات الخارجية فى شئوننا

رئيس الاتحاد الإفريقى: نسعى لبناء إفريقيا متكاملة مع العالم

بوتين: روسيا وإفريقيا تربطهما "فطرة" الدفاع عن السيادة الحقيقية

بوتين: روسيا ودول إفريقيا يدعون لهندسة جديدة أكثر عدلًا للنظام العالمى

اليوم.. حفل نانسى عجرم وراغب علامة فى مهرجان العلمين (فيديو)

الرئيس السيسى يلتقط صورة تذكارية مع قادة القمة الروسية - الإفريقية

السفير صلاح حليمة: مصر لها دور محورى متصاعد فى القمة الروسية الإفريقية (فيديو)

"إكسترا نيوز" ترصد أرقامًا قياسية للصادرات الزراعية المصرية

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

حدث ليلًا| "فاطمة" ذُبحت بسبب علبة "سجائر" وأم تشهر بأبنائها علشان تزود المشاهدات

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

أبراج العلمين.. أبرز المشاريع السياحية والفندقية فى مصر

صرف الدفعة الثالثة من المرحلة السادسة لـ«السداد النقدي الفوري» 16 و17 أغسطس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟