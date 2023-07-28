البطريرك ساكو يحتفل بالقداس الأربعيني للمطران جاك إسحق في عنكاوا

احتفل البطريرك الكردينال مار لويس روفائيل ساكو،صباح يوم الجمعة بالقداس الأربعيني عن راحة نفس مثلث الرحمات المطران جاك اسحق، المعاون البطريركي السابق، في كاتدرائية مار يوسف في عنكاوا وعاونه بالقداس المطران باسيليوس يلدو والأب لويس قاقوز، وبمشاركة سيادة المطران نجيب ميخائيل والاباء الكهنة وحضور الاخوات الراهبات.

في موعظته قدم غبطة البطريرك التعازي الى شقيقة المطران جاك السيدة انجيل وإلى اهله وكل محبيه والمؤمنين الذي خدمهم أيضا في ابرشية أربيل، وطلب الصلاة لأجله وذكر مدى محبته للكنيسة وخدمته الطويلة في الموصل واربيل وبغداد، وخاصة في كلية بابل ومجلتي نجم المشرق وبين النهرين وتأليفه عدة كتب في مجال الليتورجيا.