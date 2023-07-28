الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بيت الروبى يتخطى المليون جنيه فى إيرادات ليلة الخميس

بيت الروبي
بيت الروبي

حقق فيلم بيت الروبي حالة نجاح كبيرة في إيراداته، مساء أمس الخميس، ليتصدر ترتيب الإيرادات أمام أربعة أعمال سينمائية. 

وحصد الروبي إيرادات وصلت إلى مليون و18 ألف جنيه، ليكون الثنائي كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز، في صدارة نجوم أفلام عيد الأضحى المبارك.

وفيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبدالعزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، سارة عبدالرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبوسريع، قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

يذكر أن موسم عيد الأضحى السينمائي 2023 شهد منافسة 4 أفلام على شباك التذاكر وهى "بيت الروبي"، و"البعبع" بطولة أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبدالرحمن توتا وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوى، و"تاج" بطولة تامر حسنى ودينا الشربينى وعمرو عبدالجليل وساندى وإخراج سارة وفيق، و"مستر إكس" بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور وإخراج أحمد عبدالوهاب."

افلام عيد الأضحى أعمال سينمائية أفلام عيد الأضحى المبارك أفلام عيد الأضح الأضحي المبارك إخراج بيتر ميمي إخراج حسين المنباوي بيت الروبي بطولة كريم عبد العزيز بطولة أمير كرارة

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