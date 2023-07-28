الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسل القناة الأولى: حفلا أحمد سعد وهارمونى شهدا إقبالًا كبيرًا فى مهرجان العلمين

أحمد سعد
أحمد سعد

قال باسم أبوالعينين، مراسل القناة الأولى في مدينة العلمين الجديدة، إن مدينة العلمين الجديدة ستكون مدينة سكنية كاملة على مدار العام الكامل، مشيرًا إلى أنه تم استغلال فترة الصيف والموقع المتميز، حيث إنها منطقة جاذبة وتقع على امتداد الساحل الشمالي. 

وأضاف مراسل القناة الأولى في حلقة اليوم من برنامج "صباح الخير يا مصر" أن مهرجان العلمين يشهد فنونًا وعروضًا مختلفة، ما بين عروض جوية وعروض ألعاب مائية وعروض فنية. 

كما أكد أن الإقبال الجماهيري متزايد، سواء من المقيمين في الساحل في فترة الصيف ومن محافظات أخرى من أجل حضور الفعاليات والحفلات، مشيرًا إلى أن، أمس الخميس، شهد حفلًا مميزًا للغاية للفنان أحمد سعد.

وأوضح، أن حضور حفل أحمد سعد، كان كبيرًا، سواء من العائلات والشباب والوافدين لمتابعة الحفل والذي استمر لأوقات متأخرة بعد منتصف الليل، مشيرًا إلى أن حفل فرقة هارموني التابعة لجامعة عين شمس حظى بحضور كبير أيضًا، حيث قدمت فنونًا غنائية مختلفة من الفلكلور النوبي والفلكلور الصعيدي والأغاني الشعبية المصرية وأغاني محمد منير وعمرو دياب وأحمد سعد.

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