بنسبة إشغال 100%.. شواطئ الإسكندرية كاملة العدد فى العطلة الأسبوعية

شهدت شواطئ الإسكندرية إقبالًا كبيرًا من المصطافين وأهالي المدينة، حيث استقبلت الشواطئ منذ الصباح الباكر الزائرين ورحلات اليوم الواحد، واكتملت نسب الإشغال في بعض الشواطئ في صباح اليوم الجمعة "الويك إند" وسجلت 100%.

وقالت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إن نسب الإشغال فى القطاع الشرقي بدأت اليوم من 80%، وفى بعض الشواطئ بلغت 100%، أما شواطئ القطاع الغربي فقد بلغت حتى الآن 50%.

ورفعت شواطئ الإسكندرية منذ أمس الرايات الخضراء استعدادًا لاستقبال المصطافين والرحلات، لقضاء العطلة الأسبوعية بعروس البحر المتوسط.

كانت قد أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، التزام المستأجرين بأسعار تذاكر الدخول بالشواطئ، وعدم إجبار الرواد على دفع إكرامية، مؤكدة التعامل الفوري مع أي مخالفة، وتوقيع غرامة طبقًا لكراسة الشروط، والتي تصل لفسخ التعاقد إذا تكررت المخالفة، بالإضافة إلى توعية الرواد بعدم الخضوع للابتزاز والاستغلال والتمسك بحقهم والإبلاغ الفورى عن أى مخالفة يتعرضون لها من خلال أرقام الإدارة المسجلة على بوابات الشواطئ، كما تمت توعية الرواد بمجانية دورات المياه.

كما أكدت "مصايف الإسكندرية" ضرورة تواجد عمال الإنقاذ والمسعفين وعمال الأبراج، وكذلك التشديد على المستأجرين بعدم السماح بنزول البدالات إلى مياه البحر دون ارتداء الرواد اللايف جاكت، بالإضافة إلى المتابعة والحفاظ على نظافة دورات مياه الشواطئ والتأكد من صلاحيتها للاستخدام، والمتابعة المستمرة وتجميع ورفع القمامة من جميع الشواطئ على مدار اليوم والتأكيد على انتشار حاويات القمامة بجميع الشواطئ للحفاظ على نظافة الشواطئ.

كما أكدت عدة ضوابط يجب على المصطافين اتباعها على الشواطئ وهى عدم ترك المخلفات على الرمال أو إلقائها في مياه البحر، بالإضافة إلى أن التعامل بشدة وتفعيل الإجراءات القانونية مع أي أي شخص يتواجد على الشاطئ وبحوزته خمور أو مخدرات.

كما أكدت عدم افتعال الشجار والمعاكسات والتحرش، وجميعها أساليب مرفوضة وعواقبها كبيرة على فاعلها، فضلًا عن الحث على التعامل بلطف مع العمال ومع الرواد المجاورين، والتأكيد على عدم خروج المصطافين بملابس البحر والتجول بها فى الطريق احترامًا لأهل المدينة.

شواطئ الإسكندرية

شواطئ الإسكندرية

شواطئ الإسكندرية

شواطئ الإسكندرية