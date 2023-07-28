الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في ذكرى ميلاده.. أبرز أعمال وجوائز يحيى شاهين

يحيي شاهين
يحيي شاهين

يصادف اليوم الجمعة ذكرى ميلاد الفنان يحيي شاهين، الذي رحل عن عالمنا في 18 مارس عام 1994 عن عمر ناهز 75 عاماً.

قدم الفنان يحيي شاهين العديد من الأعمال الفنية ترك بها بصمة عظيمة وكبيرة في عالم السينما، بسبب تنوعه في تقديم الأدوار التي أبدع في تقديمها وبالأخص دور الشر الذي أقنع به الجماهير ومن أبرز الأعمال التي لعبها في فترة التسعينات:"بين القصرين - المراهقان - هذا الرجل أحبه - زيزيت - مخلب القط - العروسة الصغيرة - رجل بلا قلب - الحب الصامت - عشاق الليل - لا أنام - أين عمري" وغيرها من الأعمال الفنية التي لا تنسى.

ومن ضمن الأعمال الدرامية التي أبدع في تقديمها الفنان الراحل يحيي شاهين: "أحببتها ولكن - الأيام - الطاحونة الجزي الأول - الطاحونة الجزء الثاني - وفاء بلا نهاية".

جوائز حصدها الفنان الراحل يحيي شاهين في ذكرى ميلاده

وحصد الفنان الراحل يحيي شاهين العديد من الجوائز والتكريمات خلال مسيرته الفنية وأبرزهم:

  • حصل على الجائزة الأولى عن دوره في فيلم ارحم دموعي، والثانية عن فيلم جعلوني مجرما.
  • وحصل على شهادة تقدير عن فيلم نساء في حياتي من مؤتمر فينيسيا الدولي.
  • وحصد الجائزة التقديريه الذهبية من جمعية كتاب ونقاد السينيما المصرية.
  • فاز الراحل يحيي شاهين بوسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى كمهندس تطبيقي سنة 1980.
  • وحصل على شهادة تقدير من مهرجان القاهرة الدولي سنة 1987.
  • وحصد جائزة مهرجان القاهرة السينمائي وجائزة غرف السينما سنة 1989.
  • وحصل وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
  • وحصل على درع السويس ودرع أسوان.
  • وحصل على شهادة تقدير وتفوق للرواد السينمائيين سنة 1993.
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