في ذكرى ميلاده.. أبرز أعمال وجوائز يحيى شاهين

يصادف اليوم الجمعة ذكرى ميلاد الفنان يحيي شاهين، الذي رحل عن عالمنا في 18 مارس عام 1994 عن عمر ناهز 75 عاماً.

قدم الفنان يحيي شاهين العديد من الأعمال الفنية ترك بها بصمة عظيمة وكبيرة في عالم السينما، بسبب تنوعه في تقديم الأدوار التي أبدع في تقديمها وبالأخص دور الشر الذي أقنع به الجماهير ومن أبرز الأعمال التي لعبها في فترة التسعينات:"بين القصرين - المراهقان - هذا الرجل أحبه - زيزيت - مخلب القط - العروسة الصغيرة - رجل بلا قلب - الحب الصامت - عشاق الليل - لا أنام - أين عمري" وغيرها من الأعمال الفنية التي لا تنسى.

ومن ضمن الأعمال الدرامية التي أبدع في تقديمها الفنان الراحل يحيي شاهين: "أحببتها ولكن - الأيام - الطاحونة الجزي الأول - الطاحونة الجزء الثاني - وفاء بلا نهاية".

جوائز حصدها الفنان الراحل يحيي شاهين في ذكرى ميلاده

وحصد الفنان الراحل يحيي شاهين العديد من الجوائز والتكريمات خلال مسيرته الفنية وأبرزهم: