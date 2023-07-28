الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"قومي المرأة" ببني سويف يعقد ورشة عمل للأخصائيات الاجتماعيات بالمدارس

ورشة العمل
ورشة العمل

عقد المجلس القومي للمرأة في بني سويف، بإشراف نرمين محمود مقررة فرع المجلس بالمحافظة، ورشة عمل للأخصائيات الاجتماعيات بمدارس التعليم الفني والثانوي بمراكز المحافظة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم التوجيه الاجتماعي، ووحدة تكافؤ الفرص وذلك لرصد أهم المشكلات التى تواجه الاخصائيات داخل مدارس التعليم الفني والثانوي  فى التعامل مع الطالبات ومناهضة العنف ضد المرأة.

وأكدت نرمين محمود مقررة فرع المجلس بالمحافظة، على أهمية التنسيق والتعاون بين مديرية التربية والتعليم والمجلس القومي للمرأة وإحالة الشكاوى الواردة من الطالبات بالتعليم الثانوي والفني إلى وحدة تكافؤ الفرص بمديرية التربية والتعليم لرفعها لمكتب شكاوى المرأة بفرع المجلس القومي للمرأة.

حاضر فى الورشة الدكتورة أمنيه أبو جبل مدير الطب الوقائي والتي تناولت رسائل التوعية الصحية بالصحة الإنجابية وصحه المراهقين، فيما قامت الدكتورة غادة طوسون عضو المجلس بتقسيم مجموعات العمل لرصد أهم المشكلات التى تواجه الطالبات.

وتناول الشيخ مصطفى كمال مدير الدعوة بمديرية الأوقاف بمحافظة بني سويف، اليه التعامل مع الشباب والمراهقين من الجانب الديني، وعرضت ليلى ابو عقل التوعية القانونية بأشكال العنف ضد المرأة ودور مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة فى التوعية بمناهضة العنف.

واستعرض مينا نبيل استشاري التدريب ومدير مؤسسه معا للتنمية ، أساليب تحليل المشكلات وعرض الحلول المقترحة.

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التوعية الصحية العنف ضد المرأة تعليم الفني بني سويف بمديرية التربية والتعليم صحة المرأة

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