تامر حسين يفجر مفاجأة بشأن خلافه مع عمرو مصطفى

أعلن الشاعر تامر حسين، استحالة تعاونه مع الفنان عمرو مصطفى في المستقبل القريب أو البعيد، رغم أنه من قدم موهبته في بداية حياته الفنية، وعمل معه لسنوات امتدت منذ عام 2004 وحتى عام 2010.

وقال حسين، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع على قناة "القاهرة والناس"، إن هناك مكالمة أنهت علاقتهما للأبد، دون أن يعاتبه حتى عليها، قائلا: "عمرو مصطفى قدم لي شروطا لم تكن تناسبني وهي ما منعتني، قالي أنا اللي بنجحك.. قولتله مش عايز أنجح وعلاقتنا انتهت بمكاملة تليفون".

وفجر الشاعر تامر حسين، مفاجأة بشأن التعاون مع الفنان عمرو مصطفى، مرددا: "هناك 13 أغنية مع الفنان عمرو مصطفى لم أطرحها في الأسواق، لأنه قالي لو هتشتغل معايا متشتغلش مع حد تاني".

وأشار الفنان تامر حسين، إلى أن هذا القرار والشرط الذي طرحه عليه لم يناسب قدراته الشخصية مرددا: “لم أكن قادر على المجاملة في طموحي بهذا الشكل”.