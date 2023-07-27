تامر حسين: حماقي أصبح صديقي المقرب بعد هذا الموقف

وصف الشاعر الغنائي تامر حسين علاقاته بالفنانين الذين يتعاون معهم بأنها تتسم بالود، لافتًا إلى أن هنك علاقة صداقة قوية تجمعه مع الفنان محمد حماقي.

وقال حسين، خلال حواره مع برنامج "حبر سري" المذاع على قناة "القاهرة والناس": بقى ليه غلاوة كبيرة، بعد موقف اختلفنا فيه، كان في أغنية عاجباه بس مردش عليا بسرعة فيها وسمعها فنان تاني، وهو قفش لما حصل ده ورغم إن كان معايا حق إلا أن رد فعله كان راقيًا".

وتابع "قالي أنا حريص على استمرار علاقتنا الشخصية ولو هتوصل إني أجيلك لحد عندك البيت، ومن ساعتها الموقف ده ربطني بيه صحوبية جامدة"، مشيرًا إلى أن علاقته بالفنان تامر حسني لا تتخطى العمل، نظرًا لتغيير أرقام هواتف الفنان تامر حسني باستمرار.