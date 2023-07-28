بوتين: روسيا ستساعد فى منع ظهور بؤر توتر جديدة فى القارة الإفريقية

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، أن روسيا ستساهم في منع نشوب نزاعات في القارة الإفريقية، ومستعد للعمل يدًا بيد مع الأصدقاء الأفارقة من أجل المستقبل.

جاء ذلك خلال حفل استقبال على شرف ضيوف قمة "روسيا- إفريقيا" في مدينة سان بطرسبورج.

وقال بوتين: "سيواصل بلدنا تقديم مساهمة حقيقية في حل الأزمات الحالية ومنع ظهور بؤر توتر جديدة في القارة، ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومكافحة الأوبئة والمجاعات، وحل قضايا الأمن الغذائي والبيئي وأمن المعلومات".

واقتبس الرئيس الروسي مثلًا إفريقيًا يقول: "إذا أردت أن تمضي بسرعة، فاذهب وحدك، وإذا أردت أن تذهب بعيدًا، فلنذهب معًا"، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم.

وأضاف: "نحن مستعدون حقًا للعمل معًا يدًا بيد مع الأصدقاء الأفارقة من أجل المستقبل، لبناء علاقة وشراكة استراتيجيتين".

متفقون على إقامة نظام متعدد الأقطاب

وذكر بوتين أن روسيا والدول الإفريقية تقفان الآن معًا من أجل تشكيل نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب على أساس مبادئ المساواة في السيادة واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها.

وتابع: "نتطلع إلى المستقبل بتفاؤل، حيث تستند العلاقات الروسية الإفريقية على روابط صداقة قوية ومساعدة متبادلة".

وتستضيف مدينة بطرسبورج القمة الروسية ـ الإفريقية الثانية، التي تعقد يومي 27 و28 يوليو، كما يعقد بالتوازي معها، منتدى اقتصادي وإنساني، يحمل شعار "من أجل السلام والأمن والتنمية".

وخلال افتتاحه القمة، أكد الرئيس الروسي، أن العلاقات التجارية مع البلدان الأفريقية شهدت نموًا، وزاد معدل مبيعات السلع بنسبة 35% تقريبًا، على الرغم من الوباء والعقوبات.

سنوفر القمح والحبوب للقارة الإفريقية

وأوضح أن القمة الروسية الإفريقية ستبحث تعزيز التعاون التجاري والأمن الغذائي، واعدًا بأن موسكو تعمل على توفير القمح والحبوب لدول القارة الإفريقية.

وقال: "روسيا قادرة على تعويض إفريقيا عن الحبوب الأوكرانية، نحن مستعدون لتقديم الحبوب لـ6 دول إفريقية دون مقابل خلال الأشهر المقبلة".

وشدد بوتين على أن روسيا هى شريك مهم لإفريقيا، معربًا عن توقعه بأن يتم اتخاذ قرار انضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة الدول العشرين في القمة المقبلة في الهند.