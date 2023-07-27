الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شمال سيناء: إصابة 9 أشخاص بينهم سيدة في مشاجرة بالعريش

أصابة 9 أشخاص
أصابة 9 أشخاص

أصيب 9 أشخاص بينهم سيدة بإصابات متنوعة إثر وقوع مشاجرة بين طرفين بمنطقة شرق العريش، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين، ما أسفرعن إصابة 9 أشخاص من بينهم سيدة، وتم نقلهم إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج اللازم، والعناية الطبية.

وقال مصدر طبي في بيان له، إن قسم الاستقبال بمستشفى العريش العام استقبل 9 مصابين «أحمد.ع» 30 عاما، مصابا بجرح متهتك في فروة الرأس بطول 12 سم، و«محمد.ع.» 38 عاما، مصابا بجرح أعلى الأنف بطول 6 سم و«محمد. د.ر» 52 عاما، مصابا بجرح متهتك بفروة الرأس بطول 10 سم وكدمات متفرقة بالجسد و«عبد.ا.ل» 64 عاما مصابا بكدمات متفرقة بالجسد.

كما أصيب «محمد.م» 38 عاما، بكدمات متفرقة بالجسد وجرح في فروة الرأس و«إسماعيل.س» 53 عاما، مصابا بكدمات متفرقة في الجسد وجرح في فروة الرأس، وصلاح إسماعيل 23 عاما، مصاب بكسر في الذراع الأيمن وكدمات متفرقة بالجسد و«هبة. ا» 21 عاما، مصابة بتورم بالكتف والذراعين و«جبريل.س» 40 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وجروح في فروة الرأس.

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