الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نواب الجيزة يعزون الإعلامى محمد الباز فى وفاة والده (صور)

عزاء والد الدكتور
عزاء والد الدكتور محمد الباز

وصل منذ قليل، عدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة الجيزة على رأسهم النائب المندوه الحسيني، والنائب محمود توشكى، لمسجد عمر مكرم، لتقديم واجب العزاء في الراحل والد الدكتور والإعلامي محمد الباز الذي كانت وافته المنية يوم الاثنين الماضي.

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وكان قد أعلن الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسى إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، وفاة والده فجر يوم الإثنين الماضي.

وكتب الباز، في منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "كنت أرى وجهه كلما نظرت فى مرآتى.. اليوم انكسرت مرآتى.. اليوم مات أبى".

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وتم تشيع جنازة والد الدكتور محمد الباز بعد صلاة ظهر يوم الإثنين الماضي من مسجد الجمعية الشرعية بمسقط رأسه بقرية الزعاترة مركز الزرقا بمحافظة دمياط.

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نواب الجيزة الإعلامي محمد الباز محمد الباز مجلس النواب محافظة الجيزة

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