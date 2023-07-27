الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تامر حسين يكشف حقيقة علاقة أغنية "يوم تلات" بقصة زيجات عمرو دياب

تامر حسين
تامر حسين

كشف الشاعر الغنائي تامر حسين، حقيقة قصة كلمات أغنية "يوم تلات"، وتعمد غناء الهضبة عمرودياب لها، إذ اعتقد البعض أنها إسقاط على زيجاته الثلاثة.

وقال خلال حواره ببرنامج "حبر سري" المذاع على قناة "القاهرة والناس": “كلماتها جاءت صدفة، ولم يكن بها أي قصد يخص حياة عمرودياب، ورغم جرأة الكلام إلا أنه الهضبة عمرو دياب، كان متحمس لها بشدة”، مؤكدا أن اختيار عمرودياب لها كان صدفة.

وأكد تامر حسين أنه لم يتعرض في بداية مشواره الفني إلى أي موقف محرج من قبل الفنانين الكبار التي تعامل معها، قائلا: "مبحاولش أفرض كلماتي على حد وكل اللي اتعاملت معاهم عاملوني حلو".

تامر حسين الفنان تامر حسين يوم تلات حبر سري برنامج حبر سري

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