السفير رءوف سعد يكشف أهمية القمة الروسية الإفريقية

قال رؤوف سعد، سفير مصر الأسابق لدى روسيا، إن القمة الروسية ـ الإفريقية لها خصوصيات كثيرة؛ لأنها تعقد في ظروف مختلفة على المستوى الاقتصادي والسياسي والمناخي، كما أن القمة تقام على بعد كيلو متر من حرب دائرة والبلد المستضيف طرفًا فيها.

وأضاف رؤوف، خلال حواره ببرنامج "مصر جديدة"، مع الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية etc، أن القمة هي الثانية وتقام كل 4 سنوات، مشيرًا إلى أن التسيس يفرض نفسه على القمة والولايات المتحدة حاولت إقناع عدد من الدول الإفريقية بعدم الحضور.

وتابع أن التسيس الإيجابي جيد في أن اللقاء الروسي الإفريقي يكون حاضرًا وسطه الصراع الدائر والوساطة الإفريقية خاصة أن صراع الحرب سيمتد لأنه مرتبط بأجندات مختلفة.

قاعدة المصالح الخارجية المصرية اتسعت جدًا

وأشار إلى أن مصر واعية جدًا للتسيس السلبي ومنذ تولي الرئيس سدة الحكم حدث تنوع في السياسة المصرية الخارجية؛ لأن أي سياسة خارجية لها هامش تنازلات يضيق ويتسع حسب المصالح، وقاعدة المصالح الخارجية المصرية اتسعت جدًا وارتدت على هامش التنازلات وأصبح ضيقًا.