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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

دعاء الفجر اليوم الجمعة 28-7-2023

دعاء الفجر
دعاء الفجر

دعاء الفجر من أكثر العبادات التي يهتم بها المسلمون وذلك للتقرب إلى الله وسؤاله من خيري الدنيا والآخر، لذا يهتم المسلمون بترديد دعاء وأذكار الصباح اليوم الجمعة ، وتعرض الدستور بعض من دعاء الفجر مكتوب في التقرير التالي . 

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دعاء الفجر

من دعاء الفجر .. "بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضرّ مع اسمه أذى، بسم الله الكافي، بسم الله المُعافي، بسم الله الذي لا يضرّ مع اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كلّ شيءٍ أعطاني ربي، أعوذ بالله ممّا أخاف وأحذر، الله ربي لا أشرك به شيئاً، عزّ جارك وجلّ ثناؤك، وتقدّست أسماؤك، ولا إله غيرك، اللهمَّ إنّي أعوذ بك من شرّ كلّ جبّارٍ عنيدٍ، وشيطانٍ مريدٍ، ومن شرّ قضاء السوء، وشرّ كلّ دابةٍ أنت آخذٌ بناصيتها إنّ ربي على صراطٍ مستقيمٍ".

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من دعاء الفجر "اللهمَّ أنت ربي لا إله إلّا أنت عليك توكّلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العلي العظيم، أعلم أنّ الله على كلّ شيءٍ قدير، وأنّ الله قد أحاط بكلّ شيءٍ علماً، اللهمَّ إنّي أعوذ بك من شرّ نفسي، ومن شرّ كلّ دابةٍ أنت آخذ بناصيتها إنّ ربي على كلّ شيءٍ قدير".

"اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنبٍ خطوت إليه برجلي، ومددت إليه يدي أو تأمّلته ببصري، وأصغيت إليه بأُذني، أو نطق به لساني، أو أتلفت فيه ما رزقتني ثمّ استرزقتك على عصياني فرزقتني، ثمّ استعنت برزقك على عصيانك فسترته عليّ، وسألتك الزيادة فلم تحرمني ولا تزال عائداً عليّ بإحسانك يا أكرم الأكرمين".

"اللهمَّ اكفني ما أهمّني، وما لا أهتم له، اللهمَّ زودّني بالتقوى، واغفر لي ذنبي، ووجهّني للخير أينما توجّهت، اللهمَّ يسّرني لليسرى، وجنّبني العسرى، اللهمَّ اجعل لي من كلّ ما أهمّني فرجاً ومخرجاً، وارزقني من حيث لا أحتسب، واغفر لي ذنوبي، وثبّت رجاك في قلبي، واقطعه ممّن سِواك، حتى لا أرجو أحداً غيرك، يا أحد، مَن لا أحدٌ له انقطع الرجاء إلّا منك".

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